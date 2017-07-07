 لفضح سياسات قطر الداعمة للإرهاب .. الحملة العالمية لمناهضة التمويل القطري للإرهاب تجوب شوارع أوروبا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

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لفضح سياسات قطر الداعمة للإرهاب .. الحملة العالمية لمناهضة التمويل القطري للإرهاب تجوب شوارع أوروبا

لفضح سياسات قطر الداعمة للإرهاب .. الحملة العالمية لمناهضة التمويل القطري للإرهاب تجوب شوارع أوروبا
المناطق - وكالات

أعلنت “الحملة العالمية لمناهضة التمويل القطري للإرهاب” تنظيمها مسيرات جابت عددًا من العواصم والمدن الأوروبية لفضح سياسات قطر الداعمة للتطرف والارهاب .
وذكرت الحملة في بيان لها اليوم “أن النشطاء المشاركين في الحملة انتشروا في الشوارع والمراكز التجارية والمتاحف والمناطق السياحية والأسواق في لندن وباريس وفيينا وبون، ووزعوا وثائق ومنشورات تكشف بالأرقام والوقائع التمويل القطري للإرهاب العالمي” .
وأضافت الحملة في بيانها أن الجولة “جذبت التعاطف، حيث عبر المطلعون على الوثائق الموزعة عن رفضهم لجميع أشكال الإرهاب”، مطالبين بالتصدي له ووقف الدول التي تدعمه أو تتستر عليه .
مما يذكر أن الحملة انطلقت الأسبوع الماضي في فيينا باعتصام أمام سفارة قطر، ثم أنشأت فروعًا لها في عدد من الدول الأوروبية والعربية، منها ألمانيا وبريطانيا وسويسرا واليمن وليبيا .

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