 في أول لقاء بين ترمب وبوتين .. واشنطن و موسكو ودول إقليمية توصلت لاتفاق على وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

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في أول لقاء بين ترمب وبوتين .. واشنطن و موسكو ودول إقليمية توصلت لاتفاق على وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا

في أول لقاء بين ترمب وبوتين .. واشنطن و موسكو ودول إقليمية توصلت لاتفاق على وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا
المناطق - وكالات

شهدت قمة العشرين أول لقاء بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.
وقال ترامب “إنه شرف أن ألتقيك” ورد عليه بوتين بالقول ” أنا مسرور للقائك. وآمل في أن يؤدي هذا اللقاء إلى نتيجة إيجابية”.
وأضاف بوتين “لقد تحدثنا هاتفياً، لكن المكالمات الهاتفية ليست كافية”.
وتحدث الرئيسان هاتفياً أربع مرات منذ وصول دونالد ترامب إلى السلطة، لكنهما لم يعقدا بعد أي لقاء ثنائي.
ووصف ترامب اليوم الجمعة أمام بوتين، هذه المكالمات الهاتفية بأنها كانت “جيدة جداً جداً”.
وكان ترامب أشار في تغريدة له على “تويتر” إلى أن هناك الكثير من الملفات التي سيناقشها مع الرئيس بوتين.
وفي وقت سابق أعلن البيت الأبيض أن اللقاء بين الرئيسين سيستغرق نحو نصف ساعة، وسيناقش مسألة حجز الممتلكات الروسية في أميركا وعدة قضايا دولية، من أبرزها الوضع في سوريا والأزمة في أوكرانيا حسب ما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي.

وذكر مسؤول أميركي ان واشنطن و موسكو ودول إقليمية توصلت لاتفاق على وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا .

وقال بوتين لقد ناقشت مع ترامب الملف السوري ومحاربة الإرهاب و الأمن_الإلكتروني .

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