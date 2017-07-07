القبض على قائد الـ (كراون فكتوريا) الذي انتشر له فيديو وهو يقود مركبته بعكس اتجاهها

أعلن المرور اليوم الجمعة عن تمكن قسم البحث والتحري في شعبة السير بمرور الرياض من القبض على قائد المركبة من نوع فور كراون فكتوريا الذي ظهر في مقطع فيديو انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود بكل استهتار بعكس اتجاه المركبة (باتجاه الخلف) في أحد شوارع الرياض متسببا بالخطر على نفسه وعلى الآخرين، وبفحص المقطع المصور لم يتضح أن المركبة تحمل لوحات ولكن تم التوصل إلى موقعها ومتابعة قائدها حتى تم القبض عليه وإيداعه التوقيف لاستكمال إجراءات التحقيق تمهيداً لإصدار حكم خاص به من قبل هيئة الفصل بالمخالفات المرورية، وتحرير المخالفات المستحقة عليه.

وذلك حسبما أعلن المرور عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” حيث حذرت الإدارة العامة للمرور كل متهاون يرتكب مثل هذه السلوكيات وتؤكد أنها لن تتوانى في تطبيق جميع الإجراءات التي من شأنها أن تردع كل مخالف وتحقق الهدف المنشود ألا وهو السلامة العامة للجميع.