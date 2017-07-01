 وزارة البيئة والمياه والزراعة : 25% من إنتاج المملكة من المياه مهدر سنويا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

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وزارة البيئة والمياه والزراعة : 25% من إنتاج المملكة من المياه مهدر سنويا

وزارة البيئة والمياه والزراعة : 25% من إنتاج المملكة من المياه مهدر سنويا
المناطق- متابعات

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقريرا، أكدت فيه أن كميات المياه المفقودة في الشبكات تقدر بنحو 25% من إنتاج المملكة من المياه سنويا؛ حيث تتجاوز تكاليف إنتاجها 5 مليارات ريال.
وأضافت الوزارة أنها تسعى إلى خفض نسبة المياه المفقودة الناتجة عن خلل الشبكات من 25% إلى 15% خلال 5 سنوات، أي بتوفير نسبة ما يعادل 40% من المياه المهدرة، والتي تقدر بـ (400 مليون م3 سنويًا) وتوفير مبالغ إنتاجها بما يزيد على (2 مليار ريال) سنويًا.
وأكد التقرير أن الوزارة طرحت مبادرة لخفض الفاقد من شبكات المياه في برنامج التحول الوطني بوضع خطة خمسية لإنشاء وحدات مراقبة للمياه المفقودة باستخدام أجهزة التحكم والضغوط وكشف التسربات.

وأوضح التقرير أن المملكة من الدول التي تعاني ندرة المياه؛ لذا كان من الجدير المحافظة على المياه من الهدر، وترشيد الاستخدام الأمر الذي أدى إلى أن تسعى الوزارة لاعتماد منهج إدارة الطلب على المياه وليس تلبيته فحسب، لتواكب التوجه العالمي والذي يتطلب من الإدارة المائية الجيدة أن تتخذ إجراءات تقلل #الطلب على المياه، وأهم هذه الإجراءات رفع كفاءة توصيل المياه للمستهلكين، والتوعية والترشيد، وإرسال رسائل واضحة لـ القطاعات المستهلكة مثل القطاع الزراعي لترشيد استخدام مياه الري، وكذلك عدم تبني سياسات تزيد من استهلاك المياه.

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