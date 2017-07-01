 هيئة الطيران المدني : لا صحة لما نشر عن عدم الموافقة على صفقات شراء طائرات لإحدى الناقلات الوطنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

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هيئة الطيران المدني : لا صحة لما نشر عن عدم الموافقة على صفقات شراء طائرات لإحدى الناقلات الوطنية

هيئة الطيران المدني : لا صحة لما نشر عن عدم الموافقة على صفقات شراء طائرات لإحدى الناقلات الوطنية
المناطق ـ الرياض

نفت هيئة الطيران المدني، صحة ما يتداول عن عدم موافقة الهيئة على صفقات شراء طائرات لإحدى الناقلات الوطنية.
وأكدت الهيئة دعمها لخطط الناقلات الوطنية للتوسع واستهداف أسواق جديدة، وأضاف في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر اليوم الجمعة أنه لا صحة لما نشر عن عدم موافقة الهيئة على صفقات شراء طائرات لإحدى الناقلات الوطنية.

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