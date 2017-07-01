هيئة الطيران المدني : لا صحة لما نشر عن عدم الموافقة على صفقات شراء طائرات لإحدى الناقلات الوطنية

نفت هيئة الطيران المدني، صحة ما يتداول عن عدم موافقة الهيئة على صفقات شراء طائرات لإحدى الناقلات الوطنية.

وأكدت الهيئة دعمها لخطط الناقلات الوطنية للتوسع واستهداف أسواق جديدة، وأضاف في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر اليوم الجمعة أنه لا صحة لما نشر عن عدم موافقة الهيئة على صفقات شراء طائرات لإحدى الناقلات الوطنية.