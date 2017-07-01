سفير المملكة بالاردن يستقبل نظيره السفير الاندونيسي

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود في مكتبه يوم أمس سعادة سفير جمهورية اندونيسيا الشقيقة أندي رحميانتو، ، وتأتي هذه الزيارة الودية للحديث عن عمق العلاقات السعودية الاندونيسية وفي اطار الزيارات الأخوية بين السفراء ولتعزيز مبدأ الصداقة الحقيقي والاستراتيجي بين البلدين ، وتعتبر علاقات المملكة بإندونيسيا علاقات تاريخية وقديمة مبنية على الصداقة الودية والأخوة الإسلامية ،كما يلعب البلدين دورا رياديا في منظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز ومجموعة العشرين. بالإضافة إلى ذلك فإن البلدين يستمران في تبادل الدعم والتأييد سواء في المحافل الإقليمية أو الدولية