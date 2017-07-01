التسجيل الأحد والدراسة الثلاثاء .. ٢٤ مدرسة بنين وبنات بالرياض تستقبل طلاب الفصل الصيفي في المرحلة الثانوية الأحد القادم

استعدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لاستقبال الطلاب والطالبات المتقدمين للدراسة بالفصل الصيفي في نظامي المقررات والفصلي في والذي سيبدأ بإذن الله يوم الأحد القادم الموافق الخامس عشر من شهر شوال للعام الدراسي 1437 / 1438هـ حيث تم تهيئة البيئة الدراسية وإعداد الكوادر الإدارية والتعليمية والإشرافية برئاسة المساعد للشؤون التعليمية الأستاذة حنان بنت عبدالله السلطان وإشراف أعضاء لجنة الفصل الصيفي وذلك لاستقبال الطلبة والبدء بفترة التسجيل يومي الأحد والاثنين 15-16 /10علما أن الدراسة الفعلية تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 17/ 10/ 1438هـ.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع أن الفصل الصيفي يُتيح الفرصة للطلاب الراغبين في تحسين تعليمهم كما أنه فرصة لتخفيف العبئ الدراسي عن بعض الطلاب المتعثرين وهو استثمار أمثل لوقت الأجازة الصيفية بما يفيد الطلاب ، وأكد المانع على أنه سيتولى تدريس الطلاب والطالبات في الفصل الصيفي معلمين ومعلمات ذي كفاءة وخبرة عالية مما يساهم في إكسابهم مهارات جديدة ومتنوعة بإذن الله .

من جانبها ذكرت مشرفة نظام المقررات بإدارة الإشراف التربوي الأستاذة رقية المحمود أن مدة هذا الفصل سبعة أسابيع تبدأ من ١٥/ ١٠ حتى ٢/ ١٢ ، وسيخصص للاختبارات النهائية ثلاثة أيام فقط ، ومدة كل حصة دراسية صيفية ٩٠ دقيقة في اليوم الدراسي وسيسمح للطلاب الملتحقين بتسجيل مادة دراسية كحد أقل ، كما أكدت المحمود على أن الفصل الصيفي يعالج حالات التأخر الدراسي والتعثر في جميع المستويات والتعثر نتيجة التحويل أو الانتقال بين الأنظمة التعليمية ويعالج أيضاً وضع الطلاب المعرضين لإعادة السنة .

الجدير ذكره أن تعليم الرياض قد أعد للفصل الصيفي ٢٤ مدرسة ثانوية ١٤ للبنين و ١٠ مدارس للبنات .

مدارس البنين :-

مدرسة عبدالعزيز بن بن باز (مكتب الشمال)، مدرسة الجوهري (مكتب الغرب ) ، مدرسة الشفاء (مكتب جنوب )، مدرسة عبدالرحمن بن مهدي (مكتب الروابي) ، مدرسة صقلية (مكتب وسط )، مدرسة الشورى (مكتب الروضة) ، مدرسة المعتمد بن عباد (مكتب الشمال ) ، مجمع الملك سعود (مكتب الدرعية ) ، القاسم بن محمد( مكتب العزيزية ) ، نهاوند (مكتب السويدي) ، أبو بكر بن العربي (مكتب الشفا) ، الصديق (مكتب الروابي ) ، الحسن بن علي (مكتب قرطبه) ، ثانوية الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز (مكتب شرق )

ومدارس البنات :-

الثانويات ..21 حي الروضة

65حي النزهة شمال الرياض

117حي المروج شمال الرياض

123حي الرائد غرب الرياض

112 البديعة

85 الشفا

136الخالدية جنوب الرياض

140حي السلام شرق الرياض

90 النسيم الغربي شرق الرياض

32 الربوة وسط الرياض .

ويمكن للطلاب الراغبين في التسجيل التواصل مع اللجنة على حسابهم بموقع التواصل الاجتماعي تويتر