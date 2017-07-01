“الفيفا” يجمد النشاط الكروي في السودان

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” تجميد النشاط الكروي في السودان بعد تدخل جهات حكومية فيه. وكان الاتحاد الدولي قد أمهل وزارة العدل السودانية حتى الثلاثين من شهر يونيو الماضي لتسليم مقر الاتحاد السوداني لكرة القدم إلى مجموعة معتصم جعفر رئيس الاتحاد السوداني الذي تعترف به الفيفا وإخراج مجموعة الفريق عبد الرحمن سر الختم الذي أعلن نفسه رئيساً للاتحاد السوداني بعد انتخابات لم تعترف بها الفيفا.

غير أن وزارة العدل لم تستجب لمطالب الفيفا وظلت مجموعة عبد الرحمن موجودة فيه حتى صدور قرار التجميد يوم الخميس والذي بموجبه لن تستطيع الفرق السودانية المشاركة في البطولات التي ينظمها الاتحاد الافريقي لكرة القدم ” كاف”.

ويعد فريق هلال الأبيض الذي يشارك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية هو الأكثر تضررا من قرار التجميد بعد أن ضمن الوصول إلى دور الثمانية في البطولة التي يشارك فيها للمرة الاولى.

كما كان فريق المريخ يأمل في الصعود إلى دور الثمانية في بطولة الأبطال الأفريقية عندما يلتقي فريق النجم الساحلي التونسي مساء الجمعة قبل إلغاء مباراة النجم الساحلي التونسي، والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

ونشب نزاع بين مجموعة سر الختم -وهو جنرال متقاعد في الجيش السوداني – ومجموعة معتصم جعفر – التي تعترف بها الفيفا – حول من يدير النشاط الكروي في البلاد بعد أن سيطرت المجموعة الأولى على مباني الاتحاد عن طريق قوات الشرطة إثر أمر قضائي من وزارة العدل وهو ما اعتبرته الفيفا تدخلا حكوميا في الشأن الرياضي.

وزار وفد من الاتحاد الدولي الخرطرم مقترحا خارطة طريق لتجاوز الأزمة، تنص على خروج مجموعة سر الختم من مباني الاتحاد ومنح المجموعة الاخرى كل الصلاحيات لإدارة الشان الرياضي حتى موعد الانتخابات في اكتوبر/تشرين الأول المقبل ، فوافقت عليها مجموعة جعفر فيما رفضتها مجموعة الفريق المتقاعد.

وقال وزير الشباب والرياضة السوداني عبد الكريم موسي لبي بي سي ان وزارته لن تتدخل في الأزمة الناشبة بين المجموعتين المتنازعتين، مشيرا الى ان اي حل للمشكلة يجب ان يكون وفقا للقوانين السودانية والا تمس سيادة البلاد.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة، استبعاد الأندية السودانية المشاركة في البطولات القارية، وذلك في أعقاب قرار الاتحاد الدولي (فيفا) إيقاف الاتحاد السوداني على خلفية التدخل الحكومي.

وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه على موقعه الإلكتروني: “تم استبعاد الأندية السودانية المشاركة في بطولات (CAF) للأندية عقب قرار مكتب مجلس (FIFA) بتعليق عضوية الاتحاد السوداني لكرة القدم.

وأضاف البيان: “بما يتفق مع المادة 13 من لوائح (FIFA)، يفقد الاتحاد السوداني لكرة القدم كل حقوق عضويته، ولا يحق لممثليه وأنديته المشاركة في أي بطولات دولية حتى يتم رفع الإيقاف. واتساقاً مع القرار، تم استبعاد الأندية السودانية الثلاثة، الهلال والمريخ (دوري الأبطال) وهلال الأبيض ( كأس الكونفيدرالية) من البطولتين.

وكان من المقرر أن يحل المريخ ضيفاً على النجم الساحلي التونسي، فيما يستقبل الهلال فيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي الجمعة، كما يحل هلال الأبيض الأحد على زيسكو يونايتد الزامبي.