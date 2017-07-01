 مدني المدينة يحرر يد طفل احتجزت داخل سلم كهربائي و ينقذ 4 سيدات من حريق | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 شوّال 1438 هجريا, الموافق 8 يوليو 2017 ميلاديا

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مدني المدينة يحرر يد طفل احتجزت داخل سلم كهربائي و ينقذ 4 سيدات من حريق

مدني المدينة يحرر يد طفل احتجزت داخل سلم كهربائي و ينقذ 4 سيدات من حريق
المناطق - متابعات

تمكن رجال الدفاع المدني بـ المدينة المنورة، من إنقاذ 4 سيدات يمنيات من حريق نشب داخل شقتهم السكنية، كما تمكنت الفرق من تحرير يد طفل احتجزت داخل سلم كهربائي بمركز تجاري.
وأفاد العقيد خالد الجهني، المتحدث الرسمي للمديرية بالمنطقة، بورود بلاغ لغرفة العمليات، عن حادث حريق في مدخل شقة بالطابق الثالث بعمارة مكونة من 4 أدوار بأرض الكردي.
وأضاف أنه تم توجيه الفرق للموقع حيث تم إخماد الحريق ومنع انتشاره وإنقاذ الأسرة المكونة من 4 سيدات من الجنسية اليمنية بصحة جيدة.

ومن جهة أخرى، باشرت فرق الإنقاذ حادث احتجاز يد طفل داخل سير لسلم كهربائي في مركز تجاري بالمنطقة المركزية وتم فك الاحتجاز ونقل الطفل إلى المستشفى للاطمئنان على صحته.

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