 وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: تم الوصول للطفلة المعنفة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 شوّال 1438 هجريا, الموافق 8 يوليو 2017 ميلاديا

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وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: تم الوصول للطفلة المعنفة

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: تم الوصول للطفلة المعنفة
المناطق ـ الرياض

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن التوصل إلى الرجل الذي ظهر في مقاطع فيديو وهو يعنف طفلة، وتحويله إلى الجهة المختصة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل عبر تويتر: “تم الوصول للطفلة المعنفة، وتوفير الحماية لها ومعالجة حالتها الجسدية والنفسية، وتحويل المعنف للجهة المختصة وفقاً لنظام حماية الطفل من الإيذاء”. ودعا إلى الإبلاغ عن حالات العنف الأسري عن طريق الرقم المخصص لتلقي البلاغات 1919.
وكانت وحدات وفرق الحماية الاجتماعية بالوزارة قد تابعت المقاطع المتداولة لشخص يوبخ طفلة ويشتمها بكلام بذيء وعملت على الوصول إلى الطفلة لحمايتها.

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