دوريات الأمن بـ الرياض تلقي القبض على الأب معنف الطفلة بعد انتشار مقاطع لة اثناء تعنيفها جسدياً ولفظياً

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان : أنه من خلال مُتابعة ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي فقد تم رصد عدة مقاطع فيديو يظهر من خلالها شخص يقوم بتعنيف أبنته مما آثار استياء الرأي العام

بناءً عليه و في ضوء التنسيق المشترك مع وحدات و فرق الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل و التنمية الاجتماعية فقد عملت الأجهزة الأمنية على تحديد هوية صاحب المقطع .

و بتوفيق من الله تمكنت فرق دوريات الأمن بمنطقة الرياض في كمين محكم من ضبطه ( سعودي ٤٠ عاماً ) و الوصول للطفلة المعنفة و تسليمها لوالدتها بعد أخذ التعهد اللازم بالمحافظة عليها بحضور مندوب وحدة الحماية الاجتماعية

و توقيف المٌعنٍف بمركز الشرطة المختص و اشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لمعالجة القضية وفقا لنظام حماية الطفل من الإيذاء .

– هذا و بالله التوفيق –