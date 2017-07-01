أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان : أنه من خلال مُتابعة ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي فقد تم رصد عدة مقاطع فيديو يظهر من خلالها شخص يقوم بتعنيف أبنته مما آثار استياء الرأي العام
بناءً عليه و في ضوء التنسيق المشترك مع وحدات و فرق الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل و التنمية الاجتماعية فقد عملت الأجهزة الأمنية على تحديد هوية صاحب المقطع .
و بتوفيق من الله تمكنت فرق دوريات الأمن بمنطقة الرياض في كمين محكم من ضبطه ( سعودي ٤٠ عاماً ) و الوصول للطفلة المعنفة و تسليمها لوالدتها بعد أخذ التعهد اللازم بالمحافظة عليها بحضور مندوب وحدة الحماية الاجتماعية
و توقيف المٌعنٍف بمركز الشرطة المختص و اشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لمعالجة القضية وفقا لنظام حماية الطفل من الإيذاء .
– هذا و بالله التوفيق –
دوريات الأمن بـ الرياض تلقي القبض على الأب معنف الطفلة بعد انتشار مقاطع لة اثناء تعنيفها جسدياً ولفظياً
أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان : أنه من خلال مُتابعة ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي فقد تم رصد عدة مقاطع فيديو يظهر من خلالها شخص يقوم بتعنيف أبنته مما آثار استياء الرأي العام
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