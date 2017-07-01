 دوريات الأمن بـ الرياض تلقي القبض على الأب معنف الطفلة بعد انتشار مقاطع لة اثناء تعنيفها جسدياً ولفظياً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دوريات الأمن بـ الرياض تلقي القبض على الأب معنف الطفلة بعد انتشار مقاطع لة اثناء تعنيفها جسدياً ولفظياً وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: تم الوصول للطفلة المعنفة مدني المدينة يحرر يد طفل احتجزت داخل سلم كهربائي و ينقذ 4 سيدات من حريق “الفيفا” يجمد النشاط الكروي في السودان التسجيل الأحد والدراسة الثلاثاء .. ٢٤ مدرسة بنين وبنات بالرياض تستقبل طلاب الفصل الصيفي في المرحلة الثانوية الأحد القادم سفير المملكة بالاردن يستقبل نظيره السفير الاندونيسي هيئة الطيران المدني : لا صحة لما نشر عن عدم الموافقة على صفقات شراء طائرات لإحدى الناقلات الوطنية وزارة البيئة والمياه والزراعة : 25% من إنتاج المملكة من المياه مهدر سنويا المملكة تؤكد أمام قمة العشرين: الإرهاب لا دين له وهو جريمة تستهدف العالم أجمع كاتب أميركي: فلنستعد للحظة سقوط النظام الإيراني تيلرسون : لا دور في الأجل الطويل لعائلة الأسد بسوريا القبض على قائد الـ (كراون فكتوريا) الذي انتشر له فيديو وهو يقود مركبته بعكس اتجاهها

دوريات الأمن بـ الرياض تلقي القبض على الأب معنف الطفلة بعد انتشار مقاطع لة اثناء تعنيفها جسدياً ولفظياً

دوريات الأمن بـ الرياض تلقي القبض على الأب معنف الطفلة بعد انتشار مقاطع لة اثناء تعنيفها جسدياً ولفظياً
المناطق - الرياض - يوسف المطيري

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان : أنه من خلال مُتابعة ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي فقد تم رصد عدة مقاطع فيديو يظهر من خلالها شخص يقوم بتعنيف أبنته مما آثار استياء الرأي العام
بناءً عليه و في ضوء التنسيق المشترك مع وحدات و فرق الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل و التنمية الاجتماعية  فقد عملت الأجهزة الأمنية على تحديد هوية صاحب المقطع .
و  بتوفيق من الله تمكنت فرق دوريات الأمن بمنطقة الرياض في كمين محكم  من ضبطه ( سعودي ٤٠ عاماً ) و الوصول للطفلة المعنفة و تسليمها لوالدتها  بعد أخذ التعهد اللازم بالمحافظة عليها بحضور مندوب وحدة الحماية الاجتماعية
و توقيف المٌعنٍف بمركز الشرطة المختص  و اشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لمعالجة القضية وفقا لنظام حماية الطفل من الإيذاء .
– هذا و بالله التوفيق –

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>