 “بن كرميده” يحتفل بزواج نجله مشاري بمحافظة قلوة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

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“بن كرميده” يحتفل بزواج نجله مشاري بمحافظة قلوة

“بن كرميده” يحتفل بزواج نجله مشاري بمحافظة قلوة
المناطق - الباحة

احتفل الشيخ غرم الله بن عبدالله الحميدي الزهراني بزواج نجله الرقيب “مشاري” من منسوبي قوة الحج والعمرة على أنغام العرضة الجنوبية والشيلات وذلك بقاعة ليلتي بمحافظة قلوة والتي ازدانت بحضور الأهل والأصدقاء وزملاء العريس.

هذا وقد أحيا الحفل في العرضة الشعبية كلاً من الشاعر الدكتور عبدالواحد الزهراني وإبراهيم الشيخي وأحمد الكناني وأحمد الدرمحي بمشاركة فرقة تهامة للفنون الشعبية بأداء الرقصات الجنوبية وسط تفاعل الجمهور كما قدمت شيلة من أداء المنشد أسامة الزهراني ومن كلمات محمد العويفي.

“المناطق” تتقدم بالتهنئة للعريس ولكآفة أسرة بن كرميدة بهذه المناسبة وتدعو للعريس فبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير.

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