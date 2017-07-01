لافروف : بوتين يبلغ ترامب عدم تدخله بالانتخابات.. والأخير “يتقبل”

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة بأن موسكو لم تتدخل في الانتخابات الأميركية وإن ترامب قبل ذلك.

وقال لافروف من هامبورغ حيث يشارك في قمة مجموعة الـ20: “قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سمع تأكيدات قوية من الرئيس الروسي بوتين بأنها (المزاعم) غير صحيحة وأن السلطات الروسية لم تتدخل في الانتخابات”.

وأضاف الوزير الروسي: “قال الرئيس (ترامب) إنه قبل هذه التأكيدات. وهذا كل ما في الأمر”.