 لافروف : بوتين يبلغ ترامب عدم تدخله بالانتخابات.. والأخير “يتقبل” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

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لافروف : بوتين يبلغ ترامب عدم تدخله بالانتخابات.. والأخير “يتقبل”

لافروف : بوتين يبلغ ترامب عدم تدخله بالانتخابات.. والأخير “يتقبل”
المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة بأن موسكو لم تتدخل في الانتخابات الأميركية وإن ترامب قبل ذلك.
وقال لافروف من هامبورغ حيث يشارك في قمة مجموعة الـ20: “قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سمع تأكيدات قوية من الرئيس الروسي بوتين بأنها (المزاعم) غير صحيحة وأن السلطات الروسية لم تتدخل في الانتخابات”.
وأضاف الوزير الروسي: “قال الرئيس (ترامب) إنه قبل هذه التأكيدات. وهذا كل ما في الأمر”.

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