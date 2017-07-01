13 وظيفة شاغرة لدى شركة بترورابغ

أعلنت شركة بترورابغ- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير، وشهادة الدبلوم فأدنى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة رابغ.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مهندس أخصائي المعدات الدوارة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، مع وجود خبرة سابقة.

2- مهندس أخصائي كهربائي: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو ما يعادلها، مع وجود خبرة سابقة.

3- كيميائي أول منتجات بوليمر: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الكيمياء، أو الهندسة الكيميائية)، مع وجود خبرة سابقة.

4- مسؤول فريق تفتيش الحرائق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الحماية من الحرائق، الكيميائية، الهندسة الميكانيكية أو الكهربائية)، مع وجود خبرة سابقة.

5- فني صيانة آلات: الدرجة الجامعية في تخصص ذي صلة، مع وجود خبرة سابقة.

6- مهندس أدوات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الإلكترونيات، الهندسة الكهربائية)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرة سابقة.

7- كيميائي منتجات بوليمر: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الكيمياء، أو الهندسة الكيميائية)، مع وجود خبرة سابقة.

8- مهندس أنظمة أتمتة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الإلكترونيات، الهندسة الكهربائية، هندسة النظم، هندسة الحاسوب)، مع وجود خبرة سابقة.

9- مشغل خدمات المرافق: شهادة الدبلوم في مجال ذي الصلة، أو شهادة الثانوية العامة، مع وجود خبرة سابقة.

10- مهندس أخصائي تفتيش: درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكيميائية)، مع وجود خبرة سابقة.

11- أخصائي أول سلامة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، الميكانيكية، والكهربائية)، مع وجود خبرة سابقة.

12- مهندس أول عمليات السلامة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، والميكانيكية، والكهربائية)، مع وجود خبرة سابقة.

13- كيميائي أول منتجات مونومر: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الكيمياء، أو الهندسة الكيميائية)، مع وجود خبرة سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 أغسطس 2017م.

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