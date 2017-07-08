 “كبار العلماء”: نشر الشائعات المضرة صنيع المنافقين.. ولقد توعدهم الله عليه بلعنته | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 شوّال 1438 هجريا, الموافق 8 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“كبار العلماء”: نشر الشائعات المضرة صنيع المنافقين.. ولقد توعدهم الله عليه بلعنته مصادر: استشهاد أحد أفراد قوات الطوارئ بقذيفة استهدفت دورية في العوامية شاهد.. اللحظات الأخيرة لعروس في تحطم مروحية داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم رفح .. والقاهرة: مواصلون على مكافحة الإرهاب القيادة تعزي السيسي في ضحايا سيناء: نقف مع مصر ضد كل من يحاول النيل من استقرارها واشنطن بوست: سقوط النظام الإيراني قريبا.. فلنستعد له 13 وظيفة شاغرة لدى شركة بترورابغ دراسة: الأغذية الدهنية تعرض المواليد للسرطان لافروف : بوتين يبلغ ترامب عدم تدخله بالانتخابات.. والأخير “يتقبل” “بن كرميده” يحتفل بزواج نجله مشاري بمحافظة قلوة دوريات الأمن بـ الرياض تلقي القبض على الأب معنف الطفلة بعد انتشار مقاطع لة اثناء تعنيفها جسدياً ولفظياً وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: تم الوصول للطفلة المعنفة

“كبار العلماء”: نشر الشائعات المضرة صنيع المنافقين.. ولقد توعدهم الله عليه بلعنته

“كبار العلماء”: نشر الشائعات المضرة صنيع المنافقين.. ولقد توعدهم الله عليه بلعنته
المناطق - الرياض

أكدت هيئة كبار العلماء، نشر الشائعات المضرة والإرجاف صنيع المنافقين ولقد توعدهم الله عليه بلعنته وعقوبته الدنيوية والأخروية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قال وزير الإعلام عواد العواد أن الدوحة تقوم بالعمل على إثارة الفتنة في المملكة عن طريق تشغيل أكثر من 23 ألف حساب تويتر تدعو للثورة على العائلة المالكة، ونشر الفوضى بالمملكة.

وقال  “تم حصر أكثر من 23 ألف حساب مصطنع. قطر كانت وراء هذه الحسابات التي تدعو إلى الثورة في المملكة”.وتابع العواد “بالنسبة لنا هذه مسألة أمن وطني”.

وبحسب الوزير فإن قطر كانت تقف وراء حسابات على تويتر دعت إلى تظاهرات في 21 أبريل و2 يونيو في السعودية خلال شهر رمضان. لكنه شدد على أن تلك التحركات فشلت.

ومن بين تلك الحسابات، حساب غامض يحمل اسم “مجتهد” متخصص بنشر أسرار العائلة المالكة السعودية ويتبعه أكثر من 1,8 مليون شخص على تويتر، بحسب ما أوضح العواد الذي يزور باريس في إطار جولة أوروبية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>