“كبار العلماء”: نشر الشائعات المضرة صنيع المنافقين.. ولقد توعدهم الله عليه بلعنته

أكدت هيئة كبار العلماء، نشر الشائعات المضرة والإرجاف صنيع المنافقين ولقد توعدهم الله عليه بلعنته وعقوبته الدنيوية والأخروية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قال وزير الإعلام عواد العواد أن الدوحة تقوم بالعمل على إثارة الفتنة في المملكة عن طريق تشغيل أكثر من 23 ألف حساب تويتر تدعو للثورة على العائلة المالكة، ونشر الفوضى بالمملكة.

وقال “تم حصر أكثر من 23 ألف حساب مصطنع. قطر كانت وراء هذه الحسابات التي تدعو إلى الثورة في المملكة”.وتابع العواد “بالنسبة لنا هذه مسألة أمن وطني”.

وبحسب الوزير فإن قطر كانت تقف وراء حسابات على تويتر دعت إلى تظاهرات في 21 أبريل و2 يونيو في السعودية خلال شهر رمضان. لكنه شدد على أن تلك التحركات فشلت.

ومن بين تلك الحسابات، حساب غامض يحمل اسم “مجتهد” متخصص بنشر أسرار العائلة المالكة السعودية ويتبعه أكثر من 1,8 مليون شخص على تويتر، بحسب ما أوضح العواد الذي يزور باريس في إطار جولة أوروبية.