استمع .. ماذا قال ضابط مصري شجاع قبل موته بلحظات في سيناء ؟

نشرت قناة العربية مقطعاً صوتياً منسوباً لأحد عناصر الجيش المصري، الذين صدوا الهجوم على النقطة العسكرية في منطقة البرث جنوب رفح في شمال سيناء.

ويقول الضابط المصري في التسجيل: “الله أكبر لكل أبطال شمال سيناء، يمكن دي تكون آخر لحظات حياتي في الدنيا، وأنا لسه عايش بعد هجوم جماعة دواعش تكفيريين علينا في مربع البرث.. دخلوا علينا بكام عربية مفخخة وهدوا كل نقطة، وأنا لسه عايش أنا و4 عساكر متمسكين بالتبة والأرض عشان خاطر زملائنا الشهداء لا نتركهم ولا أي مصاب هنسيبه بسرعة يا رجالة.. أي حد يعرف يوصل للعمليات يبلغهم يضربوا مدفعية إحنا لسه عايشين ومش هنسيب الأرض عليها أي شهيد أو مصاب.. الله أكبر لنجيب حقهم لنموت زيهم.. الناس كلها تدعى للرجالة اللي هنا”.

وكانت مصادر أمنية قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على نقاط تمركز تابعة للجيش المصري في محافظة شمال سيناء، إلى 23 قتيلاً من أفراد الجيش و33 جريحاً.

ويواصل الجيش المصري ملاحقة مسلحين هاجموا نقطة عسكرية في منطقة البرث جنوب رفح، كما تقوم طائرات الأباتشي بتمشيط المنطقة.

وقال الجيش في بيان على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على فيسبوك إنه قتل أكثر من 40 مسلحاً خلال الهجوم والاشتباكات التي تلته.

وذكر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم الجيش، أن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء نجحت بإحباط هجوم للعناصر الإرهابية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 إرهابياً وتدمير 6 عربات.