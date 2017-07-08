 ليوناردو بيريرا نصراويا لمدة عام | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 شوّال 1438 هجريا, الموافق 8 يوليو 2017 ميلاديا

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ليوناردو بيريرا نصراويا لمدة عام

ليوناردو بيريرا نصراويا لمدة عام
المناطق - وكالات

أتفقت إدارة نادي النصر بقيادة الأمير فيصل بن تركي مع لاعب الوسط البرازيلي ” ليوناردو رودريجيز بيريرا ” قادما من الجزيرة الإماراتي لتمثيل الفريق النصراوي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

ظَهِرَ وَكَشْفُ وَبَانُ ذلك وفقا لما أبرزه رئيس نادي النصر الأمير فيصل تركي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة الشهير ” تويتر ” ،وكذلك الحساب الرسمي للعالمي الذي رَسَّخَ أن لاعب الوسط البرازيلي ليوناردو رودريجيز بيريرا بات نصراوياً لمدة سَنَة،وتمنوا التوفيق للاعب مع الكتيبة النصراوية.

وسيلتحق اللاعب ليوناردو رودريجيز بيريرا بمعسكر الفريق الكروي الأول بنادي النصر في انقرة أَثْناء الأيام القادمة وبعد ذلك إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية للأندية.

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