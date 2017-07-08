حفلة فنان العرب في أبها “ترند عالمي”

احتل هاشتاق #محمد ـ عبده – حفلة – ابها صدارة الترند العالمي ، وخلال ٤ ساعات فقط سجل الهاشتاق أكثر من ١١.٤ ألف تغريدة ، في دلالة للنجاح الكبير الذي سجلته أولى حفلات ليالي أبها الغنائية ضمن مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية.

وشهد الهاشتاق مشاركة أهم مشاهير التواصل الاجتماعي في المملكة ، والعديد من النشطاء ، معبرين عن سعادتهم البالغة بنجاح الحفلة على كافة الأصعدة ، والأداء الرفيع الذي تجدد به فنان العرب محمد عبده ، مؤكدين أن “أبونورة” معين لا ينضب.

كما قدم النشطاء شكرهم إلى مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير وشركة روتانا على التنظيم الرائع الذي أظهر الحفلة المنتظرة بشكل فاق التوقعات .

وكانت قناتي روتانا خليجية وروتانا موسيقى قد نقلتا الحفل على الهواء مباشرة ، وهو الحفل الأول منقول على الهواء في المملكة منذ فترة طويلة .