إعلاميي الباحة يزورون الفعاليات التي تنفذ في مدينة الباحة

قام عدد من إعلاميي منطقة الباحة زياراتهم الميدانية الأولى على الفعاليات السياحية التي تقام ضمن فعاليات صيف الباحة لهذا العام و شملت مهرجان التسوق ووادي الحمدة و منتزه رغدان يتقدمهم رئيس اللجنة الإعلامية الرئيسية عبدالرحمن ابوري اح ومدير عام التطوير السياحي بإ مارة الباحة محمد لافي ومدير المركز الإعلامي بالباحة محمد ال ناجم

وشاهدوا مهرجان التسوق الذي يضم حديقة للحيوان وألعاب للأطفال وجميع مستلزمات الأسرة من ملابس نسائية ورجالية وأطفال،ومحال لبيع العطور والاكسسوارات وأدوت التجميل، ومحلات خاصة ببيع الأواني المنزلية والجوالات،إضافة إلى أكشاك بيع المأكولات السريعة.

بعد ذلك توجهوا الى وادي الحمدة والذي يشتهر بكثرة المياه الجارية على مدار العام وعلى جنباته ينمو وبشكل كبير شجرة الحبق الزكية والتي أعطت الوادي رائحة جميلة

ثم توجهوا لمنتزه رغدان والذي يقام فيه العديد من الفعاليات الرائعة والتي لاقت استحسان المصطافين والزائرين حيث يقام في ملاهي ساندي فقرات إنشادية للأطفال ومسرحيات جميلة،كما خصص في منتزه رغدان عدد من البسطات للأسر المنتجة والتي تعرض العديد من المأكولات الشعبية،وخيمة للعالم الافتراضي ،وكذلك خيمة شعبية وجلسات جميلة للزائرين الراغبين في تناول القهوة العربية والتمر والشاي على الجمر ، بالإضافة الى إقامة مسرح ومتحف ديار العز ويحتوي هذا المتحف على العديد من المقتنيات القديمة من عملات وصحف ورقية قديمة وصور نادرة وفصل دراسي يحتوي على كتب كانت تدرس قديما وركن لتصوير بالزي الشعبي ومسرح يقام فيه العديد من الفعاليات المتنوعة والجلسات العائلية المتميزة التي تطل عقبة الباحة،ومدينة متكاملة لملاهي الأطفال.

ويعمل بهذه المواقع اكثر من ٤٠شاب وفتاة من أبناء المنطقة.

وقدم صاحب مسرح ومتحف ديار العز والملاهي الكهربائية عرضا للمصطافين والزائرين بالدخول مجانا لمدة يومين الجمعة واليوم السبت .

الجدير بالذكر بأن إعلاميي الباحة سيزورن محافظة بلجرشي والمندق وبني حسن والقرى والعقيق التي تقام فيها الفعاليات أيضا