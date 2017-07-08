 امسيات شعرية والعديد من الفعاليات بصيف حائل 38 | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 شوّال 1438 هجريا, الموافق 8 يوليو 2017 ميلاديا

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امسيات شعرية والعديد من الفعاليات بصيف حائل 38

امسيات شعرية والعديد من الفعاليات بصيف حائل 38
المناطق _حائل

ضمن فعاليات صيف حائل38 المتنوعة والذي تنظمه أمانة منطقة حائل وفق توجيهات أمين المنطقة المهندس إبراهيم بن سعيد ابو راس , يتم إقامة فعاليات ( أمسيات شعرية ) مساء يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع على المسرح المكشوف بمتنزه المغواة الترفيهي للاحتفالات .

حيث نظمت أمانة المنطقة ممثلة بلجان مهرجان صيف حائل على اقامة الامسيات الشعرية بمسرح المغواة المكشوف مساء كل يوم جمعة وسبت في تمام الساعة التاسعة مساءً  كما تم اختيار نخبة من شعراء المنطقة ذوي الشعبية الكبيرة وذلك تلبية لرغبة اغلبية زوار مهرجان صيف حائل من اجل إتاحة الفرصة لهم لحضور أمسيات شعرائهم المفضلين والاستمتاع بما يقدمونه لهم من قصائد منوعه.

الجدير بالذكر أن الدخول لمنتزه المغواة وأماكن وقوف السيارات والجلسات على المسطحات الخضراء والدخول لجميع الأركان والصالات وحضور فعاليات المسرح المكشوف من امسيات شعرية ومسرحيات وبرامج اطفال وفرق استعراضيه جميعها تقدم مجاناً دعماً وتسهيلاً من أمانة منطقة حائل لأهالي المنطقة وضيوفها الأعزاء.

ذكر ذلك رئيس اللجنة الاعلامية بفعاليات صيف حائل

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