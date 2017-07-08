 ينطلق الأربعاء القادم برعاية ملكية استعدادات مكثفة لتجهيز مواقع وخدمات سوق عكاظ | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 شوّال 1438 هجريا, الموافق 8 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

المقام السامي يوافق على خصخصة الخدمات الصحية وإنشاء شركة حكومية قابضة.. وبرنامج شامل للتأمين على المواطنين نجاح ملفت للخطة الأمنية وحضور راقي لجمهور المفتاحة ينطلق الأربعاء القادم برعاية ملكية استعدادات مكثفة لتجهيز مواقع وخدمات سوق عكاظ حفلة فنان العرب في أبها “ترند عالمي” الأرجنتين تمنع شركة بناء برازيلية من تقديم عطاءات في المناقصات العامة امسيات شعرية والعديد من الفعاليات بصيف حائل 38 إعلاميي الباحة يزورون الفعاليات التي تنفذ في مدينة الباحة فنان العرب يعيد الحياة لمسرح المفتاحة ويملأ عاصمة السياحة بالفرح والبهجة ضمن البرنامج المسرحي لمهرجان أبها.. المالكي يكشف ألاعيب خفافيش الظلام بالمفتاحة الأرصاد : فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير ليوناردو بيريرا نصراويا لمدة عام مؤسس المخابرات القطرية: حمد بن خليفة كان يخشى تأهيل القطري.. و”بن جاسم” كان مجندا للاستخبارات الغربية

ينطلق الأربعاء القادم برعاية ملكية استعدادات مكثفة لتجهيز مواقع وخدمات سوق عكاظ

ينطلق الأربعاء القادم برعاية ملكية استعدادات مكثفة لتجهيز مواقع وخدمات سوق عكاظ
المناطق _عادل الزهراني

تتواصل حاليا في موقع سوق عكاظ بالطائف الاستعدادات المكثفة والتجهيزات الأخيرة لمواقع وخدمات ومباني السوق، استعدادا لإطلاق الدورة الحادية عشرة من سوق عكاظ التي ستفتتح الأربعاء القادم (12 شوال 1438هـ الموافق 12 يوليو 2017) بإذن الله، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وتشرف على تنظيمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
وأصبح الموقع خلية نحل تعمل من خلاله الفرق البشرية والمعدات المتنوعة لبناء وتهيئة مواقع السوق المختلفة، والتي تتكون من المسرح، وجادة عكاظ، وجادة الثقافة، ومواقع العروض والفعاليات، والخدمات المساندة وغيرها.
وتحظى الهيئة بدعم من الدوائر الحكومية في الطائف وفي مقدمتها المحافظة والأمانة وفرع وزارة النقل وفرع وزارة الصحة والدفاع المدني وشركة الكهرباء وشركة الاتصالات وغيرها من الجهات، التي تولت تجهيز خدمات السوق وبنيته التحتية.
ويحوي السوق أكثر من 30 موقعا للعروض والفعاليات تتنوع في تجهيزاتها ما بين الخيام والمباني الحجرية والخشبية التي تتلاءم مع طبيعة السوق، إضافة إلى المبنى الرئيس (مسرح الأمير خالد الفيصل) والمدرج المفتوح للفنون الشعبية، ومتاجر المزادات والهدايا التاريخية.
كم يحتوي السوق على خيام ومتاجر للحرفيين، ومطاعم، ومركزا اعلاميا، وميدان صغير للفروسية.
وحرصت اللجنة المنظمة على تزيين موقع السوق بالأعلام، واللوحات الجلدية للمعلقات، والإنارة المناسبة مع طابع السوق.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>