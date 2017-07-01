 فنان العرب:”وحشني” جمهور المفتاحة.. وأبها دائما أحلى وأبهى | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 شوّال 1438 هجريا, الموافق 8 يوليو 2017 ميلاديا

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فنان العرب:”وحشني” جمهور المفتاحة.. وأبها دائما أحلى وأبهى

فنان العرب:”وحشني” جمهور المفتاحة.. وأبها دائما أحلى وأبهى
المناطق _ابها

عبر فنان العرب محمد عبده عن اشتياقه الكبير إلى العودة للغناء في مدينة أبها ولقاء جماهيره الكبيرة في مسرح المفتاحة الذي وصفه بالأجمل والأروع على مستوى الشرق الأوسط  وربما على مستوى أوروبا، وقال: “إن جمهور أبها وحشنوني جدا، فكما هم مشتاقين لي، أنا مشتاق لهم أكثر، وأتمنى أنهم قد سمعوا مني ما يتمنون، وأنهم استمتعوا بهذه الليلة”.

وشدد فنان العرب على أن “أبها دائما أحلى وأبهى” وهي تحتفي هذا العام بفوزها بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م وتقيم من ضمن احتفالاتها بهذا اللقب، مهرجان أبها يجمعنا بحلة مختلفة.

وعن مدى استمراريته في إقامة الحفلات خلال السنوات المقبلة، قال محمد عبده: “أرجو أن تستمر الليالي الثقافية والفنية ولا تنقطع، فمن خلالها تبدي الجماهير شعور لحبها لوطنها وإخلاصها لولي أمرها، يبنونه ويترجمونه إلى إحساس وتفاعل وطني وشعور محبة وسلام وانضباط، وأتمنى أن تكون العودة حميدة”.

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