فنان العرب:”وحشني” جمهور المفتاحة.. وأبها دائما أحلى وأبهى

عبر فنان العرب محمد عبده عن اشتياقه الكبير إلى العودة للغناء في مدينة أبها ولقاء جماهيره الكبيرة في مسرح المفتاحة الذي وصفه بالأجمل والأروع على مستوى الشرق الأوسط وربما على مستوى أوروبا، وقال: “إن جمهور أبها وحشنوني جدا، فكما هم مشتاقين لي، أنا مشتاق لهم أكثر، وأتمنى أنهم قد سمعوا مني ما يتمنون، وأنهم استمتعوا بهذه الليلة”.

وشدد فنان العرب على أن “أبها دائما أحلى وأبهى” وهي تحتفي هذا العام بفوزها بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م وتقيم من ضمن احتفالاتها بهذا اللقب، مهرجان أبها يجمعنا بحلة مختلفة.

وعن مدى استمراريته في إقامة الحفلات خلال السنوات المقبلة، قال محمد عبده: “أرجو أن تستمر الليالي الثقافية والفنية ولا تنقطع، فمن خلالها تبدي الجماهير شعور لحبها لوطنها وإخلاصها لولي أمرها، يبنونه ويترجمونه إلى إحساس وتفاعل وطني وشعور محبة وسلام وانضباط، وأتمنى أن تكون العودة حميدة”.