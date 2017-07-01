نجاح ملفت للخطة الأمنية وحضور راقي لجمهور المفتاحة

سجل رجال الأمن العام نجاحا لافتا في تنفيذ الخطة الأمنية والمرورية لأولى حفلات ليالي أبها الغنائية التي أحياها فنان العرب محمد عبده على مسرح المفتاحة ضمن مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية.

ومنذ ساعات مبكرة قبل انطلاقة أولى الحفلات؛ تواجد رجال الأمن لتنظيم وتسهيل تنظيم الحركة المرورية والبشرية، وتكثيف التواجد الأمني في جميع الأماكن، وذلك بمشاركة جميع أفرع الأمن العام، في سبيل خدمة المواطنين والمقيمين.

وأشرف مدير شرطة المنطقة اللواء صالح القرزعي ومدير مرور المنطقة العقيد عبدالله عائض الحويزي على الخطة، وتواجدا في جميع المواقع للتأكد من تنفيذها بكل دقة.

في حين، كانت الجماهير الحاضرة لأولى الحفلات قد سجلت إشادات واسعة برقيها واحترامها للآداب العامة، ومساهمتها في النجاح الكبير الذي سجلته الحفلة.