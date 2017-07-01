 نجاح ملفت للخطة الأمنية وحضور راقي لجمهور المفتاحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 شوّال 1438 هجريا, الموافق 8 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نجاح ملفت للخطة الأمنية وحضور راقي لجمهور المفتاحة ينطلق الأربعاء القادم برعاية ملكية استعدادات مكثفة لتجهيز مواقع وخدمات سوق عكاظ حفلة فنان العرب في أبها “ترند عالمي” الأرجنتين تمنع شركة بناء برازيلية من تقديم عطاءات في المناقصات العامة امسيات شعرية والعديد من الفعاليات بصيف حائل 38 إعلاميي الباحة يزورون الفعاليات التي تنفذ في مدينة الباحة فنان العرب يعيد الحياة لمسرح المفتاحة ويملأ عاصمة السياحة بالفرح والبهجة ضمن البرنامج المسرحي لمهرجان أبها.. المالكي يكشف ألاعيب خفافيش الظلام بالمفتاحة الأرصاد : فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير ليوناردو بيريرا نصراويا لمدة عام مؤسس المخابرات القطرية: حمد بن خليفة كان يخشى تأهيل القطري.. و”بن جاسم” كان مجندا للاستخبارات الغربية استمع .. ماذا قال ضابط مصري شجاع قبل موته بلحظات في سيناء ؟

نجاح ملفت للخطة الأمنية وحضور راقي لجمهور المفتاحة

نجاح ملفت للخطة الأمنية وحضور راقي لجمهور المفتاحة
المناطق _ ابها

سجل رجال الأمن العام نجاحا لافتا في تنفيذ الخطة الأمنية والمرورية لأولى حفلات ليالي أبها الغنائية التي أحياها فنان العرب محمد عبده على مسرح المفتاحة ضمن مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية.

ومنذ ساعات مبكرة قبل انطلاقة أولى الحفلات؛ تواجد رجال الأمن لتنظيم وتسهيل تنظيم الحركة المرورية والبشرية، وتكثيف التواجد الأمني في جميع الأماكن، وذلك بمشاركة جميع أفرع الأمن العام، في سبيل خدمة المواطنين والمقيمين.

وأشرف مدير شرطة المنطقة اللواء صالح القرزعي ومدير مرور المنطقة العقيد عبدالله عائض الحويزي على الخطة، وتواجدا في جميع المواقع للتأكد من تنفيذها بكل دقة.

في حين، كانت الجماهير الحاضرة لأولى الحفلات قد سجلت إشادات واسعة برقيها واحترامها للآداب العامة، ومساهمتها في النجاح الكبير الذي سجلته الحفلة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>