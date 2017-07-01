 المقام السامي يوافق على خصخصة الخدمات الصحية وإنشاء شركة حكومية قابضة.. وبرنامج شامل للتأمين على المواطنين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 شوّال 1438 هجريا, الموافق 8 يوليو 2017 ميلاديا

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المقام السامي يوافق على خصخصة الخدمات الصحية وإنشاء شركة حكومية قابضة.. وبرنامج شامل للتأمين على المواطنين

المقام السامي يوافق على خصخصة الخدمات الصحية وإنشاء شركة حكومية قابضة.. وبرنامج شامل للتأمين على المواطنين
المناطق _الرياض

وافق المقام السامي على العرض المرفوع من وزارة الصحة إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والخاص بخصخصة المؤسسات الصحية، والعمل على برنامج شامل للتأمين على المواطنين.

و بحسب ماذكرت صحيفة “الوطن” ان التوجيه الصادر من الديوان الملكي أمس الأول “الخميس “، قد تمت الموافقة على تأسيس شركة حكومية قابضة تتبعها 5 شركات مملوكة للوزارة في المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تأسيس برنامج للضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية يتبع للوزارة.

وتضمنت الموافقة أن تقوم اللجنة الإشرافية لتخصيص القطاع الصحي (بعد إكمال تأسيسها وبقيادة وزير الصحة) بالمراجعة ورفع مشروع الوثائق النظامية اللازمة لدراستها من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وعرضها على المجلس بصورتها النهائية تمهيدا لإكمال ما يلزم في هذا الشأن.

 

وتستهدف وزارة الصحة السعودية من خلال برنامج التحول الوطني 2020، التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية، من خلال رفع مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية من 25% إلى 35%، وتعمل على تحويل المستشفيات إلى شركات حكومية.

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