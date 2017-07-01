​الشورى يقرر إعادة مشروع نظام نقل وتوطين التقنية للدراسة بعد تسجيل ملاحظات عليه

قرر مجلس الشورى إعادة مشروع نظام نقل وتوطين التقنية إلى لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ لإجراء مزيد من الدراسة عليه، بعد تسجيل عدد كبير من الملاحظات عليه خلال مناقشته من قِبل أعضاء المجلس.

وأوضح نائب الشورى وصاحب المشروع الدكتور فهد العنزي أن المشروع يعد مهماً للغاية؛ كونه يتعلق بالتقنية التي تعد إحدى أهم ثمرات المعرفة الإنسانية ومقياس التطور، مشيراً إلى أن الهدف من المشروع هو تعزيز مفهوم اقتصاد المعرفة وسد الفراغ التشريعي المتعلق بنقل وتوطين التقنية.

وشدد على حاجة المؤسسات العلمية والبحثية والمدن المعرفية والقطاع الخاص في المملكة لمثل هذا المشروع كونه يضع قواعد تشريعية تؤسس بشكل نظامي لعمل تلك الجهات.