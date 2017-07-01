 القيادة تهنئ رئيس جمهورية الأرجنتين بذكرى استقلال بلاده | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 شوّال 1438 هجريا, الموافق 8 يوليو 2017 ميلاديا

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القيادة تهنئ رئيس جمهورية الأرجنتين بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية الأرجنتين بذكرى استقلال بلاده
المناطق _الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده محمد بن سلمان، برقية تهنئة لفخامة الرئيس موريسيو ماكري رئيس جمهورية الأرجنتين بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الأرجنتين الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الأرجنتين الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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