وزير الإعلام: أتضامن مع المذيع الذيابي.. ولا صحة لإيقافه

نفى وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد العواد صحة الأنباء التي ترددت مؤخرا بإيقاف الزميل محمد الذيابي وذلك نتيجة خطأ لغوي وقع فيه أثناء تقديمه لإحدى النشرات الإخبارية عبر القناة السعودية.

وأكد الوزير على تضامنه الكامل مع الزميل مقدما شكره وتقديره له على جهوده ونافيا الاشاعات المنتشرة حول صدور قرار إيقافه.

مضيفا بأن التلفزيون السعودي يقوم على جهود كبيرة وبحاجة للمزيد من العمل الإبداعي المتميز للنهوض به وتلبية تطلعات المشاهدين الكرام في ظل المنافسة القوية بين مختلف القنوات الإعلامية.

وجاء حديث الوزير عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الذي شهد حملة تضامن كبيره مع الزميل الذيابي من قبل رواده وذلك بإطلاق وسم #متضامن_مع_محمد_الذيابي أثر تداول الكثير من الشائعات حول إيقافه إلا أن حديث الوزير جاء مخالفا لذلك