 وظائف إدارية شاغرة لدى شركة النقل البحري في 3 مدن | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 شوّال 1438 هجريا, الموافق 8 يوليو 2017 ميلاديا

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وظائف إدارية شاغرة لدى شركة النقل البحري في 3 مدن

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة النقل البحري في 3 مدن
المناطق - الرياض

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والخدمات اللوجستية “مجموعة البحري”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إداريّة شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

مشرف خدمة العملاء والتوثيق – (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (النقل البحري، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرة سابقة.
مدير خدمات ساحة الحاويات – (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (النقل البحري، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرة سابقة.
تنفيذي الحسابات الرئيسية – (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها، مع وجود خبرة سابقة.
تنفيذي الحسابات الرئيسية – (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها، مع وجود خبرة سابقة.
تنفيذي الحسابات الرئيسية – (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها، مع وجود خبرة سابقة.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 تموز/يوليو 2017م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 أبلول/سبتمبر 2017م.

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