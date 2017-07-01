مسيرات تفضح دعم قطر للإرهاب في عواصم أوروبا

نظمت «الحملة العالمية لمناهضة التمويل القطري للإرهاب» مسيرات تفضح سياسات قطر الداعمة للتطرف والإرهاب، جابت عددا من العواصم والمدن الأوروبية.

وأكدت الحملة في بيان لها «أن النشطاء المشاركين في الحملة انتشروا في الشوارع والمراكز التجارية والمتاحف والمناطق السياحية والأسواق في لندن وباريس وفيينا وبون، ووزعوا وثائق ومنشورات تكشف بالأرقام والوقائع التمويل القطري للإرهاب العالمي».

وأضافت الحملة في بيانها أن الجولة «جذبت التعاطف، إذ عبر المطلعون على الوثائق الموزعة عن رفضهم لجميع أشكال الإرهاب»، مطالبين بالتصدي له ووقف الدول التي تدعمه أو تتستر عليه.

يذكر أن الحملة انطلقت الأسبوع الماضي في فيينا باعتصام أمام سفارة قطر، ثم أنشأت فروعا لها في عدد من الدول الأوروبية والعربية، منها ألمانيا وبريطانيا وسويسرا واليمن وليبيا.