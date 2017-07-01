 تدمير شحنة أسلحة لميليشيات اليمن .. وتصفية قائد انقلابي و5 من مرافقيه | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 شوّال 1438 هجريا, الموافق 8 يوليو 2017 ميلاديا

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تدمير شحنة أسلحة لميليشيات اليمن .. وتصفية قائد انقلابي و5 من مرافقيه

تدمير شحنة أسلحة لميليشيات اليمن .. وتصفية قائد انقلابي و5 من مرافقيه
المناطق - وكالات

دمّر طيران التحالف العربي شحنة أسلحة للميليشيات في جزيرة كمران قبالة ميناء الصليف في الحديدة. وذكرت مصادر عسكرية يمنية أمس الأول، أن الأسلحة التي تم تدميرها كان قد تم تهريبها في زوارق صيد عبر البحر إلى مقر الميليشيات المخصص للتهريب في جزيرة كمران قبالة سواحل الحديدة.

ونوه رئيس هيئة الأركان اليمني، اللواء الركن محمد علي المقدشي، بالدور القوي والفاعل للتحالف بقيادة السعودية والإمارات في المعارك ضد الانقلابيين وإحراز تقدم ‏للجيش الوطني في مختلف جبهات القتال.

وأكد المقدسي أن«قوات الجيش تمكنت من تحرير مناطق شاسعة من محافظة الجوف ودحر العدو ‏منها باتجاه صعدة»، مشيرا إلى ‏أن محافظة صعدة سيكون لها موعد قريب مع عودة الدولة ومؤسساتها.

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