 156 مشروعا وقفيا في المملكة بـ 313 مليار ريال بنهاية 2016 | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 شوّال 1438 هجريا, الموافق 8 يوليو 2017 ميلاديا

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156 مشروعا وقفيا في المملكة بـ 313 مليار ريال بنهاية 2016

156 مشروعا وقفيا في المملكة بـ 313 مليار ريال بنهاية 2016
المناطق - وكالات

بلغت قيمة الأوقاف المستثمرة في السعودية لـ156 مشروعا نحو 312.6 مليار ريال بنهاية 2016، منها 88 في المائة لمشاريع تحت التصميم والتنفيذ.

وتوزعت الـ312.6 مليار ريال على 138 مشروعا تحت التنفيذ بتكلفة تقدر بـ302 مليار ريال، وسبعة مشاريع تحت التشغيل والصيانة بتكلفة تقارب 6.6 مليار ريال.

فيما يقدر عدد مشاريع الأوقاف للرفع المساحي للأراضي 11 مشروعاً بتكلفة أربعة مليارات ريال، وفقا وفقا لـ “الاقتصادية”.

يأتي ذلك في الوقت الذي أرجعت دراسة أن 68 في المائة من مشكلات الأوقاف في السعودية إلى اجتهادات بعض المحاكم الشرعية الذي لا يخدم الدور الاستثماري والتنموي للأوقاف.

وأكدت الدراسة أهمية العمل على نشر الوعي الشرعي بالوقف عن طريق الدورات الشرعية، والإعلام، وتفعيل دور وزارة الأوقاف والهيئة والجهات الأهلية المختصة بالوقف في هذا الجانب، إضافة إلى سن قوانين واضحة وصريحة ونشرها، بما يزيل التخوف الحاصل من الإجراءات القانونية لدى بعض الواقفين.

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