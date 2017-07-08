 تشغيل البنك المركزي اليمني من عدن قريبا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 شوّال 1438 هجريا, الموافق 8 يوليو 2017 ميلاديا

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تشغيل البنك المركزي اليمني من عدن قريبا

المناطق - وكالات

استكملت الحكومة اليمنية ترتيبات تشغيل البنك المركزي من عدن، بعد توقف نحو 10 أشهر منذ قرار نقل مقره الرئيسي في سبتمبر الماضي من صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

وأعلن رئيس الحكومة أحمد بن دغر أمس الأول، أن واشنطن رفعت الحظر عن حساباتها، بالتزامن مع تدشين العمل بنظام التحويلات المالية «سويفت»، وهو ما يمكِّن الحكومة من تشغيل البنك المركزي واستعادة السيطرة على القطاع المصرفي.

وأفادت مصادر حكومية بأن الأموال الاحتياطية اليمنية التي رفعت وزارة الخزانة الأمريكية الحظر عنها تمثل ما تبقى من احتياطي اليمن من العملة الصعبة في الخارج وتقدر بنحو 700 مليون دولار موجودة في المصرف الفيديرالي.

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