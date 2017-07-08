 صحة المدينة: لم تصلنا شكاوى ضد الطبيبة المتهمة بتصوير المراجعات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 شوّال 1438 هجريا, الموافق 8 يوليو 2017 ميلاديا

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صحة المدينة: لم تصلنا شكاوى ضد الطبيبة المتهمة بتصوير المراجعات

صحة المدينة: لم تصلنا شكاوى ضد الطبيبة المتهمة بتصوير المراجعات
المناطق_المدينة

أخضعت الشؤون الصحية بالمدينة المنورة طبيبة تجميل من جنسية عربية للتحقيق عقب رصدها شكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي من تصويرها لمراجعاتها مقابل تخفيض كلفة العلاج بهدف الدعاية والتسويق، ونفى المتحدث الرسمي في صحة المنطقة حاتم السمان ” للرياض ” تلقي إدارته أي شكوى رسمية ضد الطبيبة وأن مبادرتهم جاءت بتوجيه المدير العام للتأكد من صحة ما تداولته المواقع، مؤكدا أن إدارته معنية بأي تجاوزات من قبل الكوادر الطبية أو المنشئات الصحية، وأن الاستجواب المبدئي يؤكد عدم ثبوت شيء من تلك المزاعم.

وبحسب مصادر فإن التنافسية المحتدمة بين منشئات القطاع الطبي الخاص قد تكون وراء استهداف الطبيبة أو المنشأة، يعزز هذا الاتجاه عدم وجود شكاوى ضد الطبيبة وكون الموافقة على التصوير تخضع لموافقة المراجعة خطيا.

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