 سمو سفير المملكة لدى الأردن يسلم جوائز الفائزين بمسابقة “ازددنا جمالاً”. | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 شوّال 1438 هجريا, الموافق 8 يوليو 2017 ميلاديا

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سمو سفير المملكة لدى الأردن يسلم جوائز الفائزين بمسابقة “ازددنا جمالاً”.

سمو سفير المملكة لدى الأردن يسلم جوائز الفائزين بمسابقة “ازددنا جمالاً”.
المناطق_الرياض
سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود جوائز مسابقة “ازددنا جمالا” بفئة المقال والصورة والتي نظمها المكتب الإعلامي بالسفارة تحت رعاية سموه على صفحة السفارة في الفيس بوك وذلك بمناسبة الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود الى الأردن أواخر مارس الماضي والتي تزامنت بانعقاد مؤتمر القمة العربية الثامن والعشرون في عمّان .
ولاقت هذه المسابقة أصداء واسعة ومشاركة عديدة من مختلف الفئات والمستويات والاعمار.
وكان الفائز الأول لفئة المقال هو: صالح النفيعي والثاني: عاهد العظامات والثالث: د. أنور الجازي
وكانت الفائزة الأولى لفئة الصورة هي: وعد بني سلمان
والثانية : سيما سمارة والثالثة: نور الزهراني
والتقى سموه بالفائزين والذين عبروا عن سعادتهم للمشاركة بهذه المسابقة والتي تعبر عن روح الالفة والصداقة والحب المتبادل بين الشعبين الشقيقين السعودي والأردني.
وحث سموه الفائزين على المواصلة بالعمل الفني والأدبي حيث تسمو فيها النفوس وترتقي بأعمالها وتكون المحفز الكبير لهم لتحقيق النجاح في المستقبل، متمنياً لهم مزيداً من الأعمال المميزة التي تعبر عن علو همتهم.
 والقى احد الفائزين بالمسابقة الدكتور أنور الجازي كلمة شكر  فيها سمو السفير على تقديم مثل هذه المسابقات التي فتحت أبواب السفارة للمجتمع الأردني للتواصل مع أشقائهم في المملكة وايصال رسالة مفادها أن المملكة والأردن دوماً على قلب واحد ولديهم هموم وتحديات وتطلعات مشتركة، وأن هذه الأعمال ماهي إلا عامل مهم لتوطيد اواصر المحبة والتعاضد بين شعبي البلدين الشقيقين.

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