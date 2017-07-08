 زعماء مجموعة العشرين يطالبون باتخاذ إجراء ضد مهربي البشر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 شوّال 1438 هجريا, الموافق 8 يوليو 2017 ميلاديا

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زعماء مجموعة العشرين يطالبون باتخاذ إجراء ضد مهربي البشر

زعماء مجموعة العشرين يطالبون باتخاذ إجراء ضد مهربي البشر
المناطق_الرياض

دعا زعماء مجموعة العشرين إلى اتخاذ إجراء ضد مهربي البشر، في إطار جهودهم لمواجهة أزمة اللاجئين العالمية، طبقا لبيان ختامي لقمة مجموعة العشرين، أطلعت عليه وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ).
وجاء في البيان “نلتزم بمواجهة تهريب المهاجرين والاتجار فيهم، ونصر على اتخاذ إجراء ضد مهربي وتجار البشر”. –

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