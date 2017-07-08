فلكية جدة: «بدر شوال» يضىء سماء السعودية.. الليلة

افاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة ان بدر شوال يرصد سماء السعودية والمنطقة العربية مساء اليوم السبت 8 يونيو 2017 الى جانب رصد كوكبي زحل والمشتري بقبة السماء بالعين المجردة .

القمر البدر يشرق فوق الافق الجنوبي الشرقي مع غروب الشمس ويبقى مشاهدا طوال الليل الى ان يغرب مع شروق شمس اليوم التالي. ويعتبر هذا الوقت من الشهر مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار او تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس.

تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بان تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه “تيخو” اكثر الفوهات اشعاعا وهو توقيت مناسب للتصوير الفوتوغرافي .

وسيصل القمر لحظة الاكتمال صبيحة يوم غدا الاحد 9 يوليو عند الساعة 6:07 صباحا بالتوقيت المحلي ولكن لعين الانسان سيظهر القمر بدرا في الايام القريبة من لحظة الاكتمال فاليوم السبت سيكون القمر مضاء بنسبة 99.9 % وفي مساء يوم غدا الاحد سيكون مضاء بنسبة 99.5 % من كامل قرصه.

وخلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم ، وخلال بضعة ايام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل الى مرحلة التربيع الاخير بعد اسبوع من وقوعه في مرحلة البدر المكتمل.