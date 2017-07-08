مواطن ينقذ سبعينية وخادمتها من حريق بمنزلهم في الجبيل

في موقف بطولي وعمل مشرف سطره المواطن سالم غرم الله الزهراني مدير إدارة نادي الجبيل الرياضي حيث تمكن من إنقاذ مسنة وخادمتها بعد اندلاع حريق في منزلهم بمحافظة الجبيل.

وقال الزهراني القصة لـ (الجزيرة) إنه أثناء وجوده في منزله صباح الخميس الماضي سمع نداء استغاثة لسيدة وبصوت مرتفع من المنزل المقابل لمنزله فتوجه إلى مصدر الصوت وشاهد حينها تصاعد الدخان من الدور الأول للمنزل، ولاحظ وجود سيدتان محتجزتان بداخل المنزل. ويضيف :” قمت بكسر الباب الخارجي، ومن ثم الاتصال بالدفاع المدني وعندما كسر الباب دخلت المنزل وتمكنت من فتح الباب الداخلي فوجدت المنزل يعج بالدخان فدخلت رغم كثافته فشاهدت صاحبة المنزل وهي امرأة كبيرة سبيعينة تحاول الدخول لإنقاذ زوجها وخادمتها تحاول أن تساعدها على النهوض والخروج فتمكنت من إخراجها وخادمتها إلى الخارج، واتضح بعد سؤالهم أنه يوجد رجل مسن ثمانيني (زوجها) فحاولت إبعادها وبنفس الوقت اتصلت على زوجتي وحضرت للمنزل وبقيت مع الأم والخادمة في فناء المنزل وحاولت دخول المنزل مرة أخرى ولم استطع بسبب كثافة الدخان ولم أتمكن من ‏العثور على باب الغرفة رجعت إلى الخارج وكسرت زجاج الغرفة اندلعت النيران إلى الخارج وكان يوجد بالفناء خرطوش للماء وقمت بفتح ‏الماء وإطفاء النار المشتعلة داخل غرفة وبفضل من الله انطفأت النيران ولكن تزايد الدخان كان بشكل كثيف وفي هذه اللحظة وصل رجال الدفاع المدني ودخلوا إلى المنزل لمساعدتي وإكمال إخماد ما تبقى من نيران ولكن قدرة الله كانت أقوى من جهودنا فقام رجل الدفاع المدني الدخول المنزل وتفقد المنزل مستخدمين بعض الأجهزة لإزالة الدخان وإخراج الرجل بعد أن توفاه الله”.

ووجه الزهراني شكره لمحافظ الجبيل عبدالله العسكر على اهتمامه لكونه أول المتصلين للاطمئنان على سلامته ومتابعته لوضعه الصحي والذي ثمن دوره البطولي في إنقاذ المسنة وخادمتها، في حين تعرض الزهراني لعدة

إصابات ادخلها على إثرها مستشفى القاعدة البحرية بالجبيل وغادر المستشفى ووضعه ولله الحمد مطمئن.