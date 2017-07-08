تقرير مصرفي سعودي: «رسوم المرافقين» توفر 20 مليار ريال للمملكة بحلول 2020

قال «البنك السعودي الفرنسي» إن «عدد العمالة الأجنبية التي ستغادر المملكة العربية مع بدء تطبيق رسوم المرافقين سيصل لنحو 670 ألفًا،بحلول عام 2020، بمعدل 165 ألف عامل في السنة».

وأضاف البنك، في تقرير له، اليوم السبت، أن «رسوم المرافقين ستوفر نحو 20 مليار ريال للمملكة، خلال السنوات الثلاثة المقبلة».

ويبلغ عدد العمالة الأجنبية بالمملكة السعودية نحو 7.4 ملايين، يمثل المرافقون لهم 4.3 ملايين فردا، ويشكلون نحو مليون أسرة، وذلك من بين نحو 11.7 مليون وافد.

وبدأت السلطات السعودية تطبيق رسوم على «المرافقين والمرافقات» للعمالة الوافدة، اعتبارا من أول يوليو الجاري، بعد أن أقرها مجلس الوزراء، ضمن برنامج «التوازن المالي» بحسب صحيفة مكة.

وكشفت التقارير السابقة عن أن رسوم المرافقين سيتم تحصيلها عند تجديد هوية المقيم، بواقع 100 ريال شهريا، لكل فرد، ليصبح المبلغ سنويا 1200 ريال للشخص الواحد.

ومن المقرر أن يتم مضاعفة المبلغ بدءا من يوليو 2018، حتى يصل إلى 400 ريال في الشهر لكل فرد، بمجموع 4800 ريال في السنة، بحلول يوليو 2020.