 تقرير مصرفي سعودي: «رسوم المرافقين» توفر 20 مليار ريال للمملكة بحلول 2020 | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 شوّال 1438 هجريا, الموافق 8 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تقرير مصرفي سعودي: «رسوم المرافقين» توفر 20 مليار ريال للمملكة بحلول 2020 فلكية جدة: «بدر شوال» يضىء سماء السعودية.. الليلة مواطن ينقذ سبعينية وخادمتها من حريق بمنزلهم في الجبيل الداخلية : إصابة رجلي أمن إثر تعرض دورية أمن لاعتداء إرهابي بالقطيف سمو سفير المملكة لدى الأردن يسلم جوائز الفائزين بمسابقة “ازددنا جمالاً”. الإسكندرية ستشكل ثالث موانئ الشركة للنقل المباشر في مصر بعد السويس وبورسعيد “حكايا مسك” يثري المشهد الثقافي بتبوك ويبوح بتطلعات أبناء المنطقة نحو الفنون الأدبية زعماء مجموعة العشرين يطالبون باتخاذ إجراء ضد مهربي البشر صحة المدينة: لم تصلنا شكاوى ضد الطبيبة المتهمة بتصوير المراجعات الأرجنتيني كلاوديو أول صفقات القيصومة غير السعودية إحباط تهريب 143 ألف حبة كبتاجون في حقائب مسافرين بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز «الجزيرة» تدفع الأموال لابن لادن

تقرير مصرفي سعودي: «رسوم المرافقين» توفر 20 مليار ريال للمملكة بحلول 2020

تقرير مصرفي سعودي: «رسوم المرافقين» توفر 20 مليار ريال للمملكة بحلول 2020
المناطق_الرياض

قال «البنك السعودي الفرنسي» إن «عدد العمالة الأجنبية التي ستغادر المملكة العربية مع بدء تطبيق رسوم المرافقين سيصل لنحو 670 ألفًا،بحلول عام 2020، بمعدل 165 ألف عامل في السنة».

وأضاف البنك، في تقرير له، اليوم السبت، أن «رسوم المرافقين ستوفر نحو 20 مليار ريال للمملكة، خلال السنوات الثلاثة المقبلة».

ويبلغ عدد العمالة الأجنبية بالمملكة السعودية نحو 7.4 ملايين، يمثل المرافقون لهم 4.3 ملايين فردا، ويشكلون نحو مليون أسرة، وذلك من بين نحو 11.7 مليون وافد.

وبدأت السلطات السعودية تطبيق رسوم على «المرافقين والمرافقات» للعمالة الوافدة، اعتبارا من أول يوليو الجاري، بعد أن أقرها مجلس الوزراء، ضمن برنامج «التوازن المالي» بحسب صحيفة مكة.

وكشفت التقارير السابقة عن أن رسوم المرافقين سيتم تحصيلها عند تجديد هوية المقيم، بواقع 100 ريال شهريا، لكل فرد، ليصبح المبلغ سنويا 1200 ريال للشخص الواحد.

ومن المقرر أن يتم مضاعفة المبلغ بدءا من يوليو 2018، حتى يصل إلى 400 ريال في الشهر لكل فرد، بمجموع 4800 ريال في السنة، بحلول يوليو 2020.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>