درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية من العراق تجاوزت حاجز الـ50 مئوية

تجاوزت درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية من العراق اليوم، حاجز الـ 50 مئوية, “نصف درجة الغليان” .

وعزت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية في بيان , ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الى تأثر العراق بامتداد منخفض جوي حراري موسمي .

ونوهت بأن درجات الحرارة العظمى بالمنطقة الشمالية تراوحت بين ( 38 – 48 ) م° ، وفي المنطقة الوسطى بين ( 42 – 51 ) م°, والجنوبية بين ( 46 – 52 ) م° .

وتوقعت الهيئة استمرار تأثير العراق بالمنخفض الجوي الحراري الموسمي غدًا ليكون الطقس بالمناطق العراقية كافة صحوًا وحارًا .