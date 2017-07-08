 درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية من العراق تجاوزت حاجز الـ50 مئوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 شوّال 1438 هجريا, الموافق 8 يوليو 2017 ميلاديا

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درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية من العراق تجاوزت حاجز الـ50 مئوية

درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية من العراق تجاوزت حاجز الـ50 مئوية
المناطق_الرياض

تجاوزت درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية من العراق اليوم، حاجز الـ 50 مئوية, “نصف درجة الغليان” .

وعزت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية في بيان , ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الى تأثر العراق بامتداد منخفض جوي حراري موسمي .

ونوهت بأن درجات الحرارة العظمى بالمنطقة الشمالية تراوحت بين ( 38 – 48 ) م° ، وفي المنطقة الوسطى بين ( 42 – 51 ) م°, والجنوبية بين ( 46 – 52 ) م° .

وتوقعت الهيئة استمرار تأثير العراق بالمنخفض الجوي الحراري الموسمي غدًا ليكون الطقس بالمناطق العراقية كافة صحوًا وحارًا .

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