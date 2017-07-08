درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية من العراق تجاوزت حاجز الـ50 مئوية

تجاوزت درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية من العراق اليوم، حاجز الـ 50 مئوية, “نصف درجة الغليان” .
وعزت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية في بيان , ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الى تأثر العراق بامتداد منخفض جوي حراري موسمي .
ونوهت بأن درجات الحرارة العظمى بالمنطقة الشمالية تراوحت بين ( 38 – 48 ) م° ، وفي المنطقة الوسطى بين ( 42 – 51 ) م°, والجنوبية بين ( 46 – 52 ) م° .
وتوقعت الهيئة استمرار تأثير العراق بالمنخفض الجوي الحراري الموسمي غدًا ليكون الطقس بالمناطق العراقية كافة صحوًا وحارًا .
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