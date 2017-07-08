مستشفيات الشرقية تسجل 295 “ولادة ” خلال عيد الفطر المبارك

سجلت 8 مستشفيات حكومية تابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية 295 حالة ولادة خلال أسبوع إجازة عيد الفطر المبارك ، والتي تعامل مع حالاتهم الكوادر الطبية المناوبين في المستشفيات خلال إجازة العيد .

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية مطلق بن محمد الجلعود أن مستشفى الولادة والأطفال بالدمام سجل أعلى نسبة مواليد خلال الأسبوع الأول في إجازة عيد الفطر المبارك بواقع 174 حالة ولادة يمثلون 64 مولود و110 مولودة من بينهم 33 مولود ومولودة غير سعوديين ، وجاء في المرتبة الثانية في عدد المواليد مستشفى القطيف المركزي بواقع 63 حالة ولادة يمثلون 30 مولود و31 مولودة إضافة إلى ولادة طفلين متوفيين ، في حين حل مستشفى النعيرية العام ثالثاً في عدد المواليد خلال العيد بواقع 20 حالة ولادة ، تلاه مستشفى الخفجي العام بواقع 17 حالة ولادة من بينهم 7 حالات ولادة قيصرية ، ثم مستشفى الجبيل العام بواقع 15 حالة ولادة ، في حين سجل مستشفى مليجة خلال نفس الفترة 3حالاة ولادة ، تليها مستشفى عريعرة العام بواقع حالتين ولادة ، ومستشفى الرفيعة العام بواقع حالة ولادة واحدة فقط خلال نفس الفترة .

وبين الجلعود أن الكوادر الطبية والتمريضية واصلت عملها خلال إجازة العيد لتقديم الخدمة للحالات الطارئة في تلك المستشفيات لاسيما حالات الولادة ، مقدماً تهنئته لأسر المواليد وأن يجعلهم الله من مواليد السعادة