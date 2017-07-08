الحج: «400» ريال ضمان على كل حاج داخلى ‎‏

طالبت وزارة الحج والعمرة السعودية، من شركات ومؤسسات حجاج الداخل، تقديم ضمان بنكي بنسبة 30%من قيمة ضمان الخدمة للوزارة، بواقع 400 ريال عن كل حاج، قبل بدء تسجيل الحجاج عبر المسار الإلكتروني، والذي سيبدأ مطلع شهر ذي القعدة المقبل.

وشددت الوزارة على ضرورة أن لا تقل صلاحية الضمان عن عام كامل من تاريخ إصداره، وألا يقل تقدير المرخص له بأداء الخدمة للموسم الماضي عن جيد، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون اسم المستفيد هو (وزارة الحج والعمرة، الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل)، وأن يكون الضمان باسم المنشأة المدون في الترخيص، والمستفيد هو (وزارة الحج والعمرة، الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل)، كذلك يكون الضمان صادراً من أحد البنوك المحلية المعتمدة من مؤسسة النقد.

كما أكدت الوزارة على عدم تحصيل أية مبالغ إضافية من الحجاج تحت أي ذريعة، مشترطة أن يكون جميع الموظفين الإداريين، بمن فيهم موظفو الاستقبال والمعقبون ومدخلو البيانات، سعوديين، مع إدخال بياناتهم كاملة عبر النظام الإلكتروني قبل يوم السابع من شهر ذي الحجة القادم.