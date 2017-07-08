تعليم الخرج يستأنف برامج ” إجازتي سعادتي 2 ” غدا الأحد

يستأنف تعليم الخرج يوم غد الأحد برامج إجازتي سعادتي 2 للمرحلة الثانية وذلك في عشرة أندية للرجال والنساء بمحافظة الخرج .

وتبدأ الأندية الموسمية وأندية الحي المشاركة في برنامج «إجازتي سعادتي 2» لتحقيق رؤية السعودية (2030) مشتملة على برامج وفعاليات متنوعة للطلاب والطالبات وفقاً لخمسة اتجاهات تنموية رئيسية تشمل الترفيه، التوظيف، السياحة، التطوع والتقنية بأساليب جاذبة ومشوقة، تناسب ميول الطلبة وخصائصهم العمرية بإشراف تربويين من تعليم الخرج .

الجدير بالذكر أن تعليم الخرج قد أنهى الملحة الأولى من برامج إجازتي 2 بتقديم أكثر من 900 برنامج استفاد منها 14 ألف منتسباً من الرجال والنساء