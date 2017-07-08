صحة الشرقية تحذر من ضربات الشمس وتلوث الغذاء مع ارتفاع حرارة الصيف

حذرت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية من الإصابة بالنزلات المعوية نتيجة تلوث الطعام بالبكتيريا وسرعة تخمرها ، لاسيما مع اشتداد درجات حرارة الصيف ، مشددة على ضرورة توخي الحذر والابتعاد قدر الامكان عن تناول الأطعمة المكشوفة غير المحفوظة جيداً بالثلاجة ، وعم الشراء من الباعة المتجولون وبعض المطاعم التي تخزن الوجبات في درجات حرارة غير ملائمة في ظل غياب اشتراطات السلامة الصحية .

وأكدت صحة الشرقية على ضرورة التركيز خلال فصل الصيف على الأغذية الملطفة والمخفضة للحرارة والمليئة بالسوائل كالخيار والبطيخ والاكثار من الخضار المطهية بالبخار لاحتفاظها بالسوائل والمطونات الغذائية ، إضافة إلى التقليل من الملح والأطعمة المشوية والمعلبات لاحتوائها على نسب عالية من الصوديوم، مع أهمية الاهتمام بالنظافة الشخصية والاستحمام مرة على الأقل يومياً والحذر من حرارة المياه وتناول بعض السوائل قبل الاستحمام في هذا الجو الحار حتى نتلافى حدوث التعب والجفاف أو هبوط الضغط ، كما ينصح بعدم تعرض الرأس للشمس بشكل مباشر واستخدام الكريمات الواقية من الشمس قبل التعرض لها بنصف ساعة على الأقل وكل ساعتين في حال استمرار التعرض لأشعة الشمس خارج المنزل لفترة طويلة مما قد يسبب ضربات الشمس خاصة للأطفال وقد تؤدي إلى الوفاة إن لم يتم التعامل معها بسرعة ونقل المصاب إلى مكان بارد ونزع ملابسه وإعطائه السوائل الفاتره او الباردة ورشه بالماء البارد على جسمه في حال غيابه عن الوعي وينقل للمستشفى في كل الحالات مع استمرار تلك المحاولات للتبريد اثناء اسعافه .

ونصحت صحة الشرقية بالتأكد من نظافة مياه الشرب وغسل الخضروات المستخدمة في الطبخ وفي حال كانت غير مضمونه فيجب غليها لمدة لا تقل عن 5 دقائق ثم تبريدها واستخدامها ، كما ينصح بغلي الدجاج المجمد بعد اخراجه من الكيس مباشرة دون غسله لأن الغلي كفيل بقتل الميكروبات بينما الغسيل سيجعل الطبخ أكثر عرضة لانتشار تلك الميكروبات ، مشيرة إلى أن المشاكل المنتشرة في مجتمعاتنا بالصيف كثرة الاعتماد على المكيفات والانتقال بشكل مفاجئ بين درجات حرارة شديدة التفاوت مما يسبب الاصابة بالفيروسات واحتقانات الأغشية في الحلق والأنف كما أن هناك انواعاً من البكتيريا والميكروبات تتكاثر وتنتقل من خلال أجهزة التكييف نفسها ان لم يتم غسلها وتنظيفها بشكل دوري