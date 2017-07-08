 توضيح من بلدية الدلم بشأن إعادة سفلتة الشوارع المتضررة بحي الصحنة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 شوّال 1438 هجريا, الموافق 8 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

توضيح من بلدية الدلم بشأن إعادة سفلتة الشوارع المتضررة بحي الصحنة وزير المالية : جهود سمو ولي العهد تثمر باستضافة المملكة قمة قادة مجموعة العشرين تفاصيل مثيرة عن اعتقال الإرهابي خالد شيخ محمد الذي آوته الدوحة نائب أمير المنطقة الشرقية : إختيار المملكة لإستضافة قمة العشرين تأكيد لمكانتها العالمية  غداً الأحد :تقنية الأحساء تفتح التسجيل في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي إلكترونياً جنرال أمريكي: إعلان النصر في الموصل “وشيك” رئيس هيئة الأركان اليمني : قادة المليشيات أعدمت عددًا من مقاتليها تركوا مواقع ‏الاشتباك في منطقة المخدرة بمأرب ادارة التطوير السياحي بامارة منطقة الباحة تواصل برنامج الزيارات الميدانية للاعلاميين ببلجرشي وكيل امارة الباحة يدشن فعاليات صيف العقيق جمعية الكشافة تفتح مجال التطوع للعمل بالعيادات الطبية الكشفية في الحج كشاف سعودي يُنافس على عضوية اللجنة الاستشارية العالمية للشباب “واشنطن فري بيكون”: ترامب أمر بمواجهة القوات الإيرانية في سوريا

توضيح من بلدية الدلم بشأن إعادة سفلتة الشوارع المتضررة بحي الصحنة

توضيح من بلدية الدلم بشأن إعادة سفلتة الشوارع المتضررة بحي الصحنة
المناطق - الدلم

توضح إدارة الشؤون الفنية في بلدية محافظة الدلم بأنه ضمن خطة البلدية لصيانة الشوارع والأحياء بمحافظة الدلم فإنه كان من المقرر البدء في أعمال إعادة سفلتة الشوارع المتضررة بحي الصحنة و نظراً لقيام الشركة السعودية للكهرباء بمشروع استبدال شبكة التوزيع الهوائية بشبكة أرضية لزيادة موثوقية الشبكة في المحافظة و لحاجة العمل و عدم ازدواج تنفيذ المشاريع في المحافظة جرى التنسيق مع الجهات الخدمية لسرعة إنهاء الأعمال في الحي و و قد أنهى مقاول شركة الكهرباء الاعمال في شمال الحي و تبقى جنوب الحي بالإضافة الى امتداد شارع الثلاثين جنوب تقاطع الأمير سلمان بن محمد ، و أوضح المهندس ماجد العتيبي مدير الشئون الفنية بان البلدية ستقوم غداً الاحد ١٥-١٠-١٤٣٨هـ بالبدء بإعادة السفلته في الاجزاء التي تم انتهاء الأعمال منها و تنوه البلدية الإخوة المواطنين بأن البلدية حريصة على القيام بصيانة جميع الشوارع في محافظة الدلم بشكل دوري و عدم ازدواج العمل مع الجهات الخدمية ذات العلاقة ويسر البلدية أن تتلقى جميع ملاحظات المواطنين عبر جميع القنوات المتاحة كما يمكنهم تقديم البلاغات على مدار الساعة على هاتف الطوارئ رقم 940 .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>