توضيح من بلدية الدلم بشأن إعادة سفلتة الشوارع المتضررة بحي الصحنة

توضح إدارة الشؤون الفنية في بلدية محافظة الدلم بأنه ضمن خطة البلدية لصيانة الشوارع والأحياء بمحافظة الدلم فإنه كان من المقرر البدء في أعمال إعادة سفلتة الشوارع المتضررة بحي الصحنة و نظراً لقيام الشركة السعودية للكهرباء بمشروع استبدال شبكة التوزيع الهوائية بشبكة أرضية لزيادة موثوقية الشبكة في المحافظة و لحاجة العمل و عدم ازدواج تنفيذ المشاريع في المحافظة جرى التنسيق مع الجهات الخدمية لسرعة إنهاء الأعمال في الحي و و قد أنهى مقاول شركة الكهرباء الاعمال في شمال الحي و تبقى جنوب الحي بالإضافة الى امتداد شارع الثلاثين جنوب تقاطع الأمير سلمان بن محمد ، و أوضح المهندس ماجد العتيبي مدير الشئون الفنية بان البلدية ستقوم غداً الاحد ١٥-١٠-١٤٣٨هـ بالبدء بإعادة السفلته في الاجزاء التي تم انتهاء الأعمال منها و تنوه البلدية الإخوة المواطنين بأن البلدية حريصة على القيام بصيانة جميع الشوارع في محافظة الدلم بشكل دوري و عدم ازدواج العمل مع الجهات الخدمية ذات العلاقة ويسر البلدية أن تتلقى جميع ملاحظات المواطنين عبر جميع القنوات المتاحة كما يمكنهم تقديم البلاغات على مدار الساعة على هاتف الطوارئ رقم 940 .