جمعية الكشافة تفتح مجال التطوع للعمل بالعيادات الطبية الكشفية في الحج

دعت جمعية الكشافة العربية السعودية ، أعضائها من مرحلة الجوالة من طلبة الطب والتمريض ، وممن هم في السنوات المتقدمة والامتياز، الراغبين التطوع للعمل بالعيادات الطبية بمعسكرات الخدمة العامة، التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، الى التسجيل من خلال شبكة التواصل الطبي السعودي عبر الرابط WWW.SAUDI-MCN.COM

وافاد مسئول الشؤون الفنية بالمعسكرات، الدكتور غانم بن سعد الغانم ، أن مدة التطوع 13 يوماً، تبدأ من اليوم الأول من شهر ذي الحجة ، حتى نهاية اليوم الثالث عشر من نفس الشهر ، بحيث تصل عدد الساعات التطوعية للجوال 80 ساعة تطوعية تقريباً، يمنح بها شهادة معتمدة ، بالإضافة الى منحه مكافأة مالية .

من جهته أوضح المشرف العام على المعسكرات عضو اللجنة الكشفية العالمية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، أن الجمعية ستقيم 8 عيادات طبية موزعة على المعسكرات ، وتهدف الى تعزيز صحة العاملين في معسكرات الخدمة العامة بالحج من قادة وجوالة وكشافة وعمال، حيث تقدم لهم الرعاية الصحية والخدمات العلاجية الشاملة للمحافظة على صحتهم وتقديم الخدمات الوقائية والتوعوية لهم للارتقاء بالجوانب السلوكية من خلال برامج توعوية تهتم بتنمية المعرفة الصحية لمنسوبي كل معسكر وتغيير سلوكهم إلى السلوك الصحي السليم للمحافظة على صحتهم ووقايتهم من الأمراض.