 وكيل امارة الباحة يدشن فعاليات صيف العقيق | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 شوّال 1438 هجريا, الموافق 8 يوليو 2017 ميلاديا

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وكيل امارة الباحة يدشن فعاليات صيف العقيق

وكيل امارة الباحة يدشن فعاليات صيف العقيق
المناطق - الباحة - عبدالرحمن سفر

تحت رعاية امير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود يدشن وكيل امارة المنطقة والمشرف العام على فعاليات صيف الباحة الدكتور حامد مالح الشمري غدا الأحد  فعاليات صيف العقيق 38
المتضمن سباقات وعروض الخيل والمهرجان الشعبي والطيران الشراعي ومهرجان التمور الاول.
وقد وجه محافظ العقيق غلاب بن غالب ابو خشيم الدعوة عامة لزوار وأهالي المنطقة لحضور حفل االتدشين وانطلاق فعاليات صيف العقيق الذي يستمر الى نهاية ذي القعدة مشيرا ان صيف العقيق سيكون مميزا بعدة فعاليات جديدة على المنطقة وستكون الابرز خلال هذا العام واضاف ان المحافظة اكملت استعداداتها لانطلاق جميع الفعاليات ونتمنى ان تحوز على رضى الجميع.
مؤكدا بأن البرنامج سيبدأ عند الساعة الخامسة عصرا بانطلاق سباق الخيل في ميدان الفروسية على جائزة شركة بن طيشان وأولاده لشوطين (شوط للخيول العربية الاصيلة- واهو- وشوط الخيل الشعبي ) وتقدر جوائزها باكثر من عشرة الاف ريال يعقب ذلك مشاهدة فعاليات استعراضية للخيول والخيالة ثم يبدأ حفل التدشين بعد صلاة المغرب في المهرجان الشعبي ويشتمل الحفل على عدة فقرات ، وفي ختام حديثه ابدى شكره لسمو امير المنطقة على دعمه اللامحدود و لوكيل الامارة برعاية وتدشين المهرجان وللجان العاملة على جهودهم الكبيرة والداعمين متطلعا ان يكون للعقيق بصمة مميزة وفعاليات نوعية ترضي ذائقة المصطافين

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