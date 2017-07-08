ادارة التطوير السياحي بامارة منطقة الباحة تواصل برنامج الزيارات الميدانية للاعلاميين ببلجرشي

تواصل ادارة التطوير السياحي بامارة منطقة الباحة برنامج الزيارات الميدانية للاعلاميين في يومها الثاني من محافظة بلجرشي حسب جدول الزيارات المعد مسبقا.

ويضم الوفد الاعلامي مدير ادارة التطوير السياحي بامارة منطقة الباحة محمد لافي ورئيس اللجنة الاعلامية بالمنطقة عبدالرحمن ابو رياح ورئيس المركز الاعلامي بالباحة محمد ال ناجم وعدد من الاعلاميين .

وكان في استقبال الاعلاميين لدى وصولهم محافظ بلجرشي سفر بن سويد الغامدي ووكيل محافظة بلجرشي عبدالله حمدان العويدي ومدير واعضاء المركز الاعلامي بمحافظة بلجرشي .

وبدأت الجولة من متحف الشيخ محمد بن مصبح رحمه الله الذي يعدّ مخزنا تاريخيا وثقافيا لمنطقة الباحة ، وتجول الوفد في قاعاته السبع اذ خصصت القاعة الأولى للابواب والشبابيك القديمة المنحوته بنقشات هندسية فريدة ومميزة مطليّه بمادة القطران المستخرجة من اشجار المنطقة ،فيما تشمل القاعة الثانية والثالثة على الأدوات الزراعية والأدوات المنزلية والعملات القديمة ، والحلي النسائية، المعادن الأثرية، وتضم القاعه الرابعة أنواع من الأسلحة القديمة كالبنادق والسيوف والجنابي ، وعرض لأبرز الحبوب التي تنتجها مزراع المنطقة ويظهر بيت الباحة قديما في القاعة الخامسة بما يضمه من غرفة للعروس والملابس القديمة والحلي وسرير النوم والشنط الحديدية اما القاعة السادسة فقد خصصت لعرض عددا من الكتب والصور القديمة التي تحكي تاريخ المملكة العربية السعودية وزيارات الملوك لمنطقة الباحة وما كانت عليه المنطقة في الماضي ، إلى جانب بعض القصاصات من الصحف الورقية اما القاعه السابعة فكانت لعرض مجموعة من الآلات القديمة كالراديو والتلفون والكاميرا وبعض آلات الموسيقى والفوانيس والأتاريك ومكائن الخياطة .

بعدها توجه الوفد الاعلامي الى المنتزه الوطني الذي يُعد أحد أهم المنتزهات في الباحة نظراً لموقعه وسط المحافظة وقربه من المجمعات التجارية والسكنية والقرى المجاورة ما جعله مقصداً للزوار والمنتزهين وقد انشىء المنتزه على مساحة تزيد عن 500 ألف متر مربع ، ويضم مبنى إداريًا، وممر مشاة و 135 جلسة للعائلات وللشباب، وملاعب لكرة القدم واليد وآخر لكرة الطائرة ، وعدد 14 منطقة ألعاب أطفال، وخمسة مواقع للوجبات السريعة والبوفيهات، ومنطقة ركوب دراجات ومسرح مكشوف.كما يضم المتنزه منطقة لكبار الشخصيات إضافة لعدد من المواقف للسيارات والمسارات المسفلتة داخل المنتزه، وشبكات ري للإنجيلة والغابات وتغذية مباني الخدمات وشبكة إنارة الطرق والجلسات.

بعدها زار اعلاميو الباحة غابة السكران حيث تعد الغابة الثانية في المساحة على مستوى التصنيف العام لغابات المحافظة والثانية على مستوى غابات منطقة الباحة من حيث المساحة وتبعد السكران عن محافظة بلجرشي قرابة (20) كم على الطريق السياحي الذي يربط بين المحافظة وبين المنتزهات على الطريق الرئيسي المفضي إلى منطقة عسير وتمتد الغابة بين سهل فسيح تحفه جبال العرعر والطلح والزيتون وما يميز هذا المتنزه كثافة أشجاره دائمة الخضرة التي تتداخل بعشرات الأنواع من الشجيرات الأخرى مما يخلق لوحة جمالية طبيعية ساحرة وقد قامت بلدية بلجرشي مؤخرا باعادة تأهيل وتطوير المنتزة وتوسعة الطرق الداخلية وزيادة الجلسات وانشاء مطلات تشرف على طريق الجنوب

ثم اتجه الوفد الاعلامي الى منتزه سد الجنابين ومطلاته الواسعة على حوض السد المغمور بالمياه وقد انشئت على ضفافه بلدية بني كبير منتزها يطل على السد مباشرة بمساحة تزيد على 31 ألف م2، يتكون من 3 أقسام للعائلات والشباب والأطفال، ويضم 35 مظلة متعددة الأشكال بين الشراعية والخشبية، ومسطحات خضراء بمساحة 8000 م2.كما يضم المكان ممشى للحوامل ومرضى السكر بطول 2000 متر، بالإضافة إلى وجود سلال للمهملات وكراسي أسمنتية يصل عددها إلى 100 كرسي وسلة؛ فيما يحتوي المنتزه على 170 موقفاً للسيارات، وكورنيش بطول 1200 متر طولي يطلّ على السد.

عقب ذلك زار الوفد الاعلامي مهرجان بلجرشي للتسوق والترفيه وخيمة التسوق التي تضم تحت سقفها اكثر من ١٦٠ محلا تلبي كافة احتياجات الاسرة وخيمة الاسر المنتجة وما تعرضه من اكلات شعبية ومشغولات يدوية ثم شهد الجميع الامسية الانشادية على مسرح مهرجان بلجرشي للتسوق والترفيه والتي احياها المنشد سليمان الباهلي والمنشد وائل خواجي بحضور اكثر من عشرة الالاف زائر للمهرجان كما قدمت فرقة مواهب واطفال عددا من اللوحات الفنية والتوعوية للاطفال .

وفي ختام الجولة قدّم محافظ بلجرشي سفر بن سويد الغامدي شكره لسمو أمير منطقة الباحة على توجيهه بتسخير كافة الامكانيات لراحة زوار المنطقة وتقديم العديد من الفعاليات التي تخدم وتلبي كافة شرائح المجتمع مشيرا بان الفعاليات تحظى بمتابعة دقيقة واشراف مباشر من وكيل امارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري وثمّن محافظ بلجرشي للاعلامين جهودهم في خدمة المنطقة وتسليط الاضواء على ما تشهده من تحول وتنمية في كافة المجالات ودور وسائل الاعلام ومواقع التواصل الحديثة في جذب الزوار والمستثمرين للمنطقة .