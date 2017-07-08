 رئيس هيئة الأركان اليمني : قادة المليشيات أعدمت عددًا من مقاتليها تركوا مواقع ‏الاشتباك في منطقة المخدرة بمأرب | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 شوّال 1438 هجريا, الموافق 8 يوليو 2017 ميلاديا

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رئيس هيئة الأركان اليمني : قادة المليشيات أعدمت عددًا من مقاتليها تركوا مواقع ‏الاشتباك في منطقة المخدرة بمأرب ادارة التطوير السياحي بامارة منطقة الباحة تواصل برنامج الزيارات الميدانية للاعلاميين ببلجرشي وكيل امارة الباحة يدشن فعاليات صيف العقيق جمعية الكشافة تفتح مجال التطوع للعمل بالعيادات الطبية الكشفية في الحج كشاف سعودي يُنافس على عضوية اللجنة الاستشارية العالمية للشباب “واشنطن فري بيكون”: ترامب أمر بمواجهة القوات الإيرانية في سوريا بوتين : واشنطن أصبحت أكثر براغماتية بشأن سوريا جونسون : يمكن إحراز تقدم لتخفيف التوتر مع قطر صحة الشرقية تحذر من ضربات الشمس وتلوث الغذاء مع ارتفاع حرارة الصيف تعليم الخرج يستأنف برامج ” إجازتي سعادتي 2 ” غدا الأحد الرئيس الغيني يلتقي الوزير العساف في هامبورغ مستشفيات الشرقية تسجل 295 “ولادة ” خلال عيد الفطر المبارك

رئيس هيئة الأركان اليمني : قادة المليشيات أعدمت عددًا من مقاتليها تركوا مواقع ‏الاشتباك في منطقة المخدرة بمأرب

رئيس هيئة الأركان اليمني : قادة المليشيات أعدمت عددًا من مقاتليها تركوا مواقع ‏الاشتباك في منطقة المخدرة بمأرب
واس - عدن

كشف رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء الركن محمد علي المقدشي عن عمليات إعدام نفذها ‏قادة المليشيات الانقلابية بحق عناصرها في منطقة المخدرة بمحافظة مأرب .
وقال اللواء المقدشي خلال زيارة تفقدية له اليوم إلى قوات الجيش اليمني في محيط جبل ‏مرثد شمال غربي صرواح إن قادة المليشيات أعدمت عدداً من مقاتليها المغرر بهم بعد أن ‏غادروا مواقعهم في منطقة المخدرة وإدراكهم أنهم يقاتلون في معركة خاسرة ، طبقًا لما أوردته ‏وكالة الأنباء اليمنية الرسمية .
وأكد أن استكمال تحرير مديرية صرواح من مليشيات الانقلابيين ‏لن يتأخر ، مضيفًا أن العوائق لن تحول دون بقاء صرواح أو أي منطقة أخرى خارج سلطة ‏الدولة وسيطرتها

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