رئيس هيئة الأركان اليمني : قادة المليشيات أعدمت عددًا من مقاتليها تركوا مواقع ‏الاشتباك في منطقة المخدرة بمأرب

كشف رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء الركن محمد علي المقدشي عن عمليات إعدام نفذها ‏قادة المليشيات الانقلابية بحق عناصرها في منطقة المخدرة بمحافظة مأرب .

وقال اللواء المقدشي خلال زيارة تفقدية له اليوم إلى قوات الجيش اليمني في محيط جبل ‏مرثد شمال غربي صرواح إن قادة المليشيات أعدمت عدداً من مقاتليها المغرر بهم بعد أن ‏غادروا مواقعهم في منطقة المخدرة وإدراكهم أنهم يقاتلون في معركة خاسرة ، طبقًا لما أوردته ‏وكالة الأنباء اليمنية الرسمية .

وأكد أن استكمال تحرير مديرية صرواح من مليشيات الانقلابيين ‏لن يتأخر ، مضيفًا أن العوائق لن تحول دون بقاء صرواح أو أي منطقة أخرى خارج سلطة ‏الدولة وسيطرتها