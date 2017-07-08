كشف رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء الركن محمد علي المقدشي عن عمليات إعدام نفذها قادة المليشيات الانقلابية بحق عناصرها في منطقة المخدرة بمحافظة مأرب .
وقال اللواء المقدشي خلال زيارة تفقدية له اليوم إلى قوات الجيش اليمني في محيط جبل مرثد شمال غربي صرواح إن قادة المليشيات أعدمت عدداً من مقاتليها المغرر بهم بعد أن غادروا مواقعهم في منطقة المخدرة وإدراكهم أنهم يقاتلون في معركة خاسرة ، طبقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية .
وأكد أن استكمال تحرير مديرية صرواح من مليشيات الانقلابيين لن يتأخر ، مضيفًا أن العوائق لن تحول دون بقاء صرواح أو أي منطقة أخرى خارج سلطة الدولة وسيطرتها
رئيس هيئة الأركان اليمني : قادة المليشيات أعدمت عددًا من مقاتليها تركوا مواقع الاشتباك في منطقة المخدرة بمأرب
كشف رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء الركن محمد علي المقدشي عن عمليات إعدام نفذها قادة المليشيات الانقلابية بحق عناصرها في منطقة المخدرة بمحافظة مأرب .
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