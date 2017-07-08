 غداً الأحد :تقنية الأحساء تفتح التسجيل في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي إلكترونياً | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 شوّال 1438 هجريا, الموافق 8 يوليو 2017 ميلاديا

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غداً الأحد :تقنية الأحساء تفتح التسجيل في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي إلكترونياً

غداً الأحد :تقنية الأحساء تفتح التسجيل في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي إلكترونياً
المناطق - الأحساء

أعلنت الكلية التقنية بالأحساء عن فتح باب القبول للفصل التدريبي الأول من العام 38-1439هـ في برنامجي  الدبلوم والبكالوريوس “صباحي + مسائي ”  اعتباراً من يوم الأحد 15/10/1438هـ  ويستمر التسجيل إلى السبت  6/11/1438هـ ، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ( www.rgt.gov.sa).

من جانبه أوضح عميد الكلية الأستاذ عادل بن عبدالله المحبوب بأن التخصصات المتاحة في برنامج الدبلوم هي : قسم تقنية الحاسب الآلي (برمجيات -دعم فني -شبكات)وقسم التقنية الإدارية ( محاسبة -إدارة مكتبية) بالإضافة إلى تخصص المحركات والمركبات وتخصص صيانة الآلات الميكانيكية.

أما عن برنامج البكالوريوس أشار المحبوب بأنه مخصص لخريجي الدبلوم الراغبين في إكمال دراستهم في تخصص الإدارة مكتبية والمحاسبة  ، مشيراً بأن برنامج البكالوريوس الصباحي مجاني ويخضع لعدد من الشروط ، أما البرنامج المسائي برسوم مع الإعفاء من شرط السن وعدد سنوات التخرج.

من جانبه  أكد وكيل الكلية لخدمات المتدربين الأستاذ غازي بن صالح العيد بأن يراعي المتقدم الدقة أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً وأنه لن ينظر لأي طلب لم يسجل عن طريق البوابة الإلكترونية.

كما أهاب العيد بالاطلاع على شروط القبول والتسجيل وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب من خلال بوابة القبول والتسجيل الموحدة ( www.rgt.gov.sa).

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