 نائب أمير المنطقة الشرقية : إختيار المملكة لإستضافة قمة العشرين تأكيد لمكانتها العالمية  | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 شوّال 1438 هجريا, الموافق 8 يوليو 2017 ميلاديا

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نائب أمير المنطقة الشرقية : إختيار المملكة لإستضافة قمة العشرين تأكيد لمكانتها العالمية 

نائب أمير المنطقة الشرقية : إختيار المملكة لإستضافة قمة العشرين تأكيد لمكانتها العالمية 
المناطق - الدمام

قال صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية : إن إعلان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن استضافة المملكة العربية السعودية ورئاستها لقمة العشرين عام ٢٠٢٠ هو تأكيد جديد لمكانتها الكبيرة بين دول العالم المتقدم ، وهو بفضل الله نتيجة طبيعية لعمل جاد ومتقن و لسياسة حكيمة يقودها خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي عهده الأمين ، لعزة و رفعة و طننا الغالي، حيث يعد إختيار السعودية لإستضافة هذه المناسبة العالمية تصويت قوي من الدول الكبرى على الثقة بالمملكة و سياستها الحكيمة ، وشهادة دولية على ريادة المملكة اقتصاديا وسياسياً ، و تعزيزاً للثقة الدولية والمحلية برؤية المملكة ٢٠٣٠ و خطة التحول الوطني ٢٠٢٠
وهي فرصة تاريخية لوضع جدول أعمال يخدم مصالح المملكة والدول الشقيقة والصديقة ويحقق المصلحة لشعوب العالم ، حيث تضع الدولة التي تتولى الاستضافة والرئاسة الدورية للقمة جدول الأعمال للقضايا التي تهمها .
و ختم سموه تصريحه بحمد الله ثم بالشكر لكل من ساهم في وصول المملكة لهذه المكانة التي تبعث التفاؤل بمستقبل مشرق و وطن طموح .

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